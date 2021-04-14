Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu. IKBY Güvenlik Ajansı, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınına bir füze düştüğünü açıkladı.

Rûdaw'ın haberine göre; Erbil Asayişi'nden bir kaynak, "Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Uluslararası Koalisyon Güçleri ve ABD üssüne yönelik katyuşa füzesi atıldı. Şu ana kadar zarar olup olmadığı belli değil" dedi.

Güvenlik kaynakları, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve hiçbir zararın olmadığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda siren çaldı.