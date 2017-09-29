Erbil: Sınırları teslim etmeyeceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini açıkladı.
25 Eylül'de gerçekleştirilen referandumun ardından Irak Sınır Kapıları Kurumu, 30 Eylül itibariyle IKBY'ye ait sınır kapılarının kendi kontrolleri altına alınacağını duyurmuştu.
Rudaw’da yer alan habere göre, sınır kapılarının teslimi için 3 askeri konvoyun Irak’tan IKBY'ye geleceği belirtildi.
IKBY ise hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini duyurdu.
Rûdaw’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bağdat’ın isteği kesin şekilde reddedildi.
Erbil’e verilen süre bu akşam saat 18.00'de doluyor.