T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erbil: Sınırları teslim etmeyeceğiz

"Hiçbir sınır kapısı teslim edilmeyecek"

29 Eylül 2017 17:45

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini açıkladı.

25 Eylül'de gerçekleştirilen referandumun ardından Irak Sınır Kapıları Kurumu, 30 Eylül itibariyle IKBY'ye ait sınır kapılarının kendi kontrolleri altına alınacağını duyurmuştu.

Rudaw’da yer alan habere göre, sınır kapılarının teslimi için 3 askeri konvoyun Irak’tan IKBY'ye geleceği belirtildi.

IKBY ise hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini duyurdu.

Rûdaw’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre,  Bağdat’ın isteği kesin şekilde reddedildi.

Erbil’e verilen süre bu akşam saat 18.00'de doluyor.

ETİKETLER

IKBYIrakBağdatsınır kapıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24