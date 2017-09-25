 ERBİL SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

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Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı

25 Eylül 2017 12:56

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA
Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.
Kuzey Irak\'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq\'a dayandırarak THY\'nin 25 Eylül\'deki Erbil uçuşlarını \'Yolcu olmaması\' gerekçesiyle iptal ettiğini yazdı.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15\'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı. Erbil\'e uçan Atlasglobal Hava Yolları\'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.    


 

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