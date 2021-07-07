Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Reuters haber ajansı, saldırının, Erbil Havaalanı'nda ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nü hedeflediğini aktardı. Saldırıdan sonra ABD Erbil konsolosluğunda da sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Erbil'de İHA saldırısından haberdar oldukları; gelen ilk bilgilere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Bir başka ABD sözcüsü de bir İHA'nin Erbil yakınlarında "temas yaptığını" ancak herhangi bir zarar yaşanmadığını belirtti.

Bu saldırıdan bir gün önce de Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Hava Üssü ve Bağdat'taki büyükelçilik İHA'larla hedef alınmıştı.

Nisan ayında da bir İHA, Erbil havaalanı yakınındaki ABD askerlerine patlayıcı atmıştı.