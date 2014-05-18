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Dünya

Erbil, Bağdat'la anlaşamazsa bağımsızlık için referanduma gidecek

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Irak yönetimi ile görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda referanduma gidilmesine ikna oldu

18 Mayıs 2014 22:43

Irak'ta seçim sonrası hükümet kurma çalışmaları sürerken Irak Kürdistan Bölgelesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani başkanlığında toplanan parti temsilcileri, Irak yönetimi ile görüşmelerde şartlarının kabul edilmemesi durumunda, Irak'tan ayrılmak için referandum kararı alınabileceğini açıkladı. Kürt heyeti, Irak yönetimi ile, Bağdat merkezi hükümetine katılma, Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için Irak Parlamento'su tarafından çıkarılan ve referandum yapılmasını içeren 140. maddenin hayata geçirilmesi, Kürt petrolünün satılması, bütçeden Kürt bölgesine ayrılan payın zaman kaybedilmeden gönderilmesi ve peşmerge maaşlarının ödenmesi gibi konuları görüşecek.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, Barzani başkanlığında Erbil'de yapılan ve tüm Kürt oluşumlarının katıldığı toplantıda, Bağdat'a ortak Kürt heyeti gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Belirlenen heyet, Bağdat merkezi hükümetine katılma, Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için Irak Parlamento'su tarafından çıkarılan ve referandum yapılmasını içeren 140. maddenin hayata geçirilmesi, Kürt petrolünün satılması, bütçeden Kürt bölgesine ayrılan payın zaman kaybedilmeden gönderilmesi ve peşmerge maaşlarının ödenmesi şartını öne sürecek. Heyetin sunduğu şartın kabul edilmemesi halinde Kürt yönetimi, bölgenin Irak'tan ayrılmasını da içerecek referandum kararı alacak.

 

Barzani, referanduma ikna oldu

 

Bölgede uzun zamandır tartışması devam eden ve bu doğrultuda kurulan komite tarafından çalışması süren "Bağımsızlık referandumu" konusunda Barzani'de ikna oldu. Barzani paralelinde yayın yapan Rudaw adlı internet sitesi, Barzani’nin siyasi parti temsilcileriyle bir toplantıda referandum kararı alındığını duyurdu. Toplantıya katılan Kürdistan Demokrat Sosyal Parti sekreteri Mihemed Heci Mehmud, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin geleceğini belirlemek üzere referandum kararı alındığını açıkladı. Basnews ajansına bilgi veren bir Kürt kaynağı ise, "Toplantıda Bağdat’ın ileriki süreçte baskılarını devam ettirmesi dahilinde neler yapılacağı tartışıldı. Böyle bir durumda herkes Mesud Barzani ile genel referanduma gitme konusunda aynı fikirde. Bu referandumla halk Bağdat’tan ayrılma ya da ayrılmama kararı verecek" diye konuştu.

 

Maliki tekrar aday olursa

 

Rudaw'a konuşan Kürdistan İslami Birlik Başkanlığı üyesi Rebvar Seyid Gul, Barzani'nin başkanlığında yapılan toplantıda Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin üçüncü dönem başbakan adayı olması durumunda Kürdistan Bölgesinin, Irak'tan ayrılmayı gündemine alacağına yönelik karar alındığını söyledi.

 

‘Son kararı verme zamanı geldi’

 

Bir çok Kürt internet sitesi tarafından yayınlanan açıklamasında Barzani, seçimler sonrası kurulacak merkezi hükümette yer almayabileceklerini belirterek, "Kürtlerin son kararlarını verme zamanı geldi" dedi. Bağdat-Erbil arasında yaşanan ekonomik sorunlara da dikkat çeken Barzani, "Kürdistan bütçesini azaltmak isteyenler bunun bedelini öderler. Kürtlerin bu yapılanlar karşısında haklarından vazgeçeceğini düşünenler yanılıyorlar. Bütün seçenekler masada. Nihai kararımızı verme zamanı geldi. On yıl daha bekleyip aynı tecrübeyi tekrar yaşamayacağız. Boykot edersek meclis, hükümet her şeyi boykot ederiz" diye konuştu. Barzani, Türkiye üzerinden petrol ihracına ilişkin ise, "Biz siyasi bir karar verdik. Bağımsız olarak petrol gönderilmesi ve ihracına devam edeceğiz" dedi.

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