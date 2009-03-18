Erbil: Artık Silivri'ye ziyaretime gelirsiniz

Önceki gün Çarkıfelek programında Bursa'ya gitmek için bindiği İDO'ya ait feribotta gördükleri karşısında isyan eden Mehmet Ali Erbil, haberin yayınlanmasının ardından gelen tepkileri yine programının canlı yayınında değerlendirdi.





Canlı yayına girmeden önce Star TV'de haberleri izlediğini ve Uğur Dündar'ın kendisine 'Yandın Mehmet Ali' dediğini belirten Erbil " Artık bana iç çamaşır getirirsiniz. Artık nereye koyuyorlar bilmiyorum. Kartal'a mı gelirsiniz yoksa Silivri'ye mi...Ben uzun süredir ilk kez bindim. Oysa herkes şikayetçiymiş. Bu kadar da olmaz ki... Birilerinin konuşması lazım" dedi. Hiç bir şeyden korkmadığını belirten Erbil, sözlerini Nazım Hikmet'in ünlü dizileriyle bitirdi: "Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa."



İDO'yu böyle eleştirmişti



"Hafta sonu ayıptır söylemesi Bursa’ya gittik. Uludağ’a çıktık. Ondan sonra şeye gittik hızlı feribot İDO. İDO da iktidarın İDO’su ya bir tek iktidar yanlısı Kanal 24 yayınlanıyor bir tek. Onu da punduna getirmişler kardeşim yani böyle bir şey yok. Kanal 24 yayınlanıyor bir tek. TRT olsa ona da razıyız. Onu da kılıfına uydurmuşlar. TRT dersin ki herkesin seyredebileceği hani ne Kanal D ne bilmem ne hani major kanallar da değil çok seyredilen kanallar insan derki yani çok seyredilen kanalları. Yok kardeşim anca iktidarın partisinin hangi şeyiyse, kanalıysa o.



Bunları herkes söylemez



Bir de kardeşim bindik beş buçukta kalkacak. İDO seçim otobüsünü bekledi 20 dakika geç kalktı. Ak Parti seçim otobüsünü bekledi 20dk. Geç kalktı. Hani çoğulcu demokrasiydi bunlar? Hani insan haklarıydı bunlar kendilerine gelince yontuyorlar. Şimdi MHP’nin otobüsünü bekler miydi o İDO? Bekler miydi size soruyorum. Of of bunlar küçük şeyler ama bunlar mide bulandıran şeyler arkadaşlar. Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Yaa siz böyle koyun gibi olursanız döneriz valla ona göre. Bunları da herkes söyleyemez yani sıkar biraz yani sıkar sıkar. Ama biz kendimizi biliyoruz kardeşim. Kanunlara saygılıyız. Allah’tan korkarız. Önemli olan herkesin bu duygular içinde olması. Kanunlara saygılı olacaksın. Başkalarının haklarına saygılı olacaksın ama maalesef işte. Çok zor günler bekliyor ülkeyi."