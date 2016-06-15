Erbil - Bağdat hattında petrol pazarlığı



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, ayda bir milyar dolar karşılığında merkezi Bağdat yönetimiyle petrol ihracatının arttırılması için anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu. Irak hükümeti yerel yönetimi petrol gelirlerini paylaşma anlaşmasıyla ilgili görüşmelere zorlamak amacıyla kuzeyden geçen boru hattını sevkiyata kapatmıştı. Irak Ceyhan boru hattından günde 150 bin varil ham petrol pompalıyor. Kürt bölgesinden çıkarılan ve Bağdat yönetiminden bağımsız olarak satılan ham petrol de bu hattan sevk ediliyor.

Erbil'den yapılan açıklamada, özerk yönetime ayda bir milyar dolar ödenmesi karşılığında bölgelerinden çıkarılan petrolün Bağdat ile birlikte pazarlanmasına hazır olunduğu belirtildi. Kürt yönetiminin sözcüsü Bağdat ile diyalog başlatmayı arzuladıklarını ve petrolün doğrudan ya da Bağdat üzerinden dünya piyasasına arz edilmesinin kendileri için önemli olmadığını, söyledi.

Kürt bölgesinden mayıs ayında ihraç edilen 513 bin varil petrol karşılığında 391 milyon dolar elde edilmiş ve bu meblağın 75 milyonu petrol tesislerini işleten şirketlere ödenmişti. Bütçesini petrol gelirleriyle finanse eden özerk Kürt yönetimi ekonomik çöküntüyü önlemek amacıyla bölgeden yapılan ihracatın arttırılmasına çalışıyor. Petrolcülük şirketi götürü ödeme yapmamak şartıyla bölgeye daha fazla yatırım yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.