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Erbakan'lı 'evet' afişleri kaldırıldı, yerine "Beni AKP'nin günahlarına alet etmeyin" afişleri asıldı

"İstismar edilmedik hiçbir şey bırakmadınız"

11 Nisan 2017 16:15

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi, Kayseri'de bazı noktalara asılan ve eski Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yer aldığı "evet" afişleri, partinin şikâyeti üzerine kaldırıldı.  “Daha hızlı kalkınma için Başkanlık sistemini mecburi görüyoruz” ifadesinin yer aldığı afişlerin yerine Erbakan'ın "Beni AKP'nin günahlarına alet etmeyin" ifadesinin yer aldığı afişler asıldı. 

Milli Gazete'de yer alan habere göre; dün (10 Nisan 2017) geceden itibaren şehirdeki aydınlatma direklerine asılan "evet" afişlerine, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Erbakan fotoğrafının yer aldığı afişi paylaşan Arıkan, “İstismar edilmedik hiçbir şey bırakmadınız. Yazıklar olsun ahlak yoksunları. İstismar ettiğiniz insan, sizi siyonizmin en büyük hizmetkarı ilan etmişti"  dedi.
Saadet Partisi,  Kocasinan 2’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na da başvurarak, söz konusu afişlerin kaldırılmasını talep etti.

Seçim Kurulu'na, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan imzasıyla yapılan başvuru dilekçesinde şöyle dendi:

''Partimizin Genel Başkanı iken vefat eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adı ve partimize ait rozet ile çekilmiş fotoğrafını kullanmak suretiyle bölgenizdeki pek çok noktaya logosuz, isimsiz ve kim tarafından asıldığı belli olmayan pankartlar asılmıştır. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak asılan bu izinsiz pankartların bir an önce kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.”
 

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