"Erbakan'ın oğlu, AKP'ye katılacak" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, Fatih Erbakan'ın geçen günlerde Saadet Partisi'ne haciz gönderdiğini hatırlatarak "Bir süre önce Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşen iktidar zirveleri onu ikna edemeyince o camianın önemli isimlerini avlamaya başladı" iddiasını ileri sürdü.

Sabahattin Önkibar'ın "Fatih Erbakan, AKP'nin o teklifine 'evet' dedi" başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Fatih Erbakan kime haciz gönderdi?

Babasının kurdurduğu Saadet Partisi’ne!

Peki, Fatih Erbakan babasının yarım asırlık siyaset arkadaşlarına bunu niye mi yaptı?

Yeni bir yola çıkıyor da ondan!

Evet, Fatih Erbakan AKP’ye katılıyor.

Kendisine Fatih Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği gibi iki seçenek sunulmuş ve dinlediğime göre Fatih için evet demiş. Daha önce Numan Kurtulmuş, Ahmet Demircan ve Abdülhamit Gül gibi Milli Görüş camiasının değer verdiği isimleri bünyesine katan AKP, Fatih Erbakan hamlesiyle Saadet Partisi’ni etkisiz kılacağını düşünüyor.

Diyeceksiniz ki Saadet Partisi’nin eti ne budu ne, AKP için o kadar mı önemli?

Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında artık bir bile önemli çünkü yüzde 50 gibi bir sınır var.

Ayrıca Saadet’in kurumsal olarak muhalif cephede yer alması, AKP’nin karşıtları için yapacağı “ABD-İsrail-FETÖ cephesi “ propagandalarına engel olarak görülüyor.

Bir süre önce Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşen iktidar zirveleri onu ikna edemeyince o camianın önemli isimlerini avlamaya başladı.

Hülasa Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında cephe tahkimatı bugünden başlamıştır.