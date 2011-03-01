Erbakan'ın naaşı Fatih Camii'ne getirildi

T24 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesinin Fatih Camisi'nden kortej eşliğinde Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden Merkez Efendi Mezarlığına intikal edeceğini, bu güzergahların emniyet tarafından trafiğe tamamen kapatılacağını söyledi. Oruç, düzenlenecek cenazeye 1-1.5 milyon katılım beklendiğini de açıkladı.















Hangi yollar trafiğe kapatılacak



Erbakan'ın cenazesine Hamas Lideri de katılacak



Erbakan'ın cenaze programı kesinleşti





Hüseyin Oruç, Necmettin Erbakan'ın yapılacak cenaze töreni dolayısıyla alınacak önlemlere ilişkin İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantının ardından İl Başkanı Selman Esmerer ile birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oruç, Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın cenazesine katılmak isteyen partinin İstanbul teşkilatlarının mümkün olduğunca araç kullanmadan intikal etmelerini, izdihama meydan verilmemesi hususunda yardımcı olmalarını istediklerini söyledi.

İl dışından gelecek araçların Edirnekapı'da yolcularını indireceğini ve boş olarak Kazlıçeşme Meydanı'na intikal edeceklerini belirten Oruç, şunları söyledi:

“Fatih Camisi'nin altında bulunan Haliç Caddesi'nin en dip noktasında da araçlar yolcularını indirecek. Buradan da değişik araçlarla intikal sağlanacak. Özellikle vurgulamak istediğimiz husus, bir izdihama neden vermemek için herkesin sağduyulu hareket etmesini istirham ediyoruz. Bu konuda basınımızdan da yardım talep ediyoruz, çünkü 21. yüzyılın Abdulhamit'i cennet mekan muhterem hocamızın cenazesine büyük talep olacaktır. Bu hususta da izdihama meydan vermemek için Fatih Camisi avlusuna bir platform kurulacaktır. Taktir edersiniz ki 100'e yakın basın var. Bütün basının canlı yayın araçlarını buraya almamız mümkün değil. Frekanslar tek araç üzerinden size dağıtılacak. Dolayısıyla aldığınız bu haberi, dünyaya duyurma noktasında teşkilatımız olarak elimizden gelen yardımı yapacağımızın bilinmesini özellikle istirham ediyorum.”



“Havaalanından konvoy düzenlemeyeceğiz"

Oruç, cenaze törenine 60 devletten katılımın olacağını belirterek, bununla ilgili olarak da bütün çalışmaların ve hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Cenaze töreninde hiç kimsenin burnunun kanamaması için bütün emniyet görevlileri de dahil olmak üzere, parti teşkilatıyla birlikte her türlü çalışmanın gözden geçirildiğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:



Bazı yollar kapanacak

“Havaalanında herhangi bir konvoy düzenlemeyeceğiz. Bunun en büyük sebebi muhterem hocamızın cenazesinin bir an evvel camiye intikalinin sağlanmasıdır. Bu konuda önce teşkilatımızdan sonra da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz.

Cenaze kortej eşliğinde Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden Merkez Efendi Mezarlığına intikal edecek. Buralar emniyet tarafından trafiğe tamamen kapatılacak, Fevzipaşa Caddesi'nin büyük bir bölümü de namazdan önce trafiğe kapatılacak. Dolayısıyla camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlarımızın da oradaki görevlilere anlayış göstermelerini özellikle istirham ediyoruz.”



1-1.5 milyon kişilik katılım bekleniyor

Hüseyin Oruç, “Cenaze törenine 1-1.5 milyon kişi arasında katılım bekleniyor, bin otobüsün de 80 vilayetten geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Oruç, cenaze merasimine 60 ülkeden aralarında eski devlet başkanları ve bakanların da bulunduğu 170 yetkilinin katılımının beklendiğini ifade etti.

Cenaze töreninde güvenliği sağlayacak polis sayısına ilişkin Oruç, “Şu anda gerekli görüşmeleri yaptık. Emniyetimizle yeniden tespit yaparak son tedbirleri alacağız” dedi.





ERBAKAN'IN İLK CENAZE NAMAZI İÇİN BELEDİYE EK SEFER KOYDU



Necmettin Erbakan'ın Hacıbayram Camii'nde kılınacak ilk cenaze namazıyla ilgili olarak Ulus yönüne giden Belediye otobüsleri ve metro saat 04.00'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.



Kalp yetmezliği sonucu vefat eden eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan için sabah Hacıbayram Camii'nde kılınacak namaz için Ulus yönüne giden Belediye otobüsleri ve metro saat 04.00'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın cenazesi, Hacıbayram Camii’nde kılınacak sabah namazın ardından defnedileceği İstanbul’a götürülecek.





CENAZE NAMAZI NAKLEN AKTARILACAK



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılacak cemaat için Fatih Camisi'nin çevresindeki caddelere de ekran yerleştirileceğini bildirdi.



Fatih Camisi'nde incelemelerde bulunarak, burada basın mensuplarına bilgi veren Demir, “Erbakan Hocanın, Türkiye'de siyasetin normal zeminine oturmasında olağanüstü gayreti olan ve Türk siyasi hayatının, üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin daima mihenk taşlarından biri olduğunu düşünüyorum” dedi.



Yapılacak cenaze töreniyle ilgili bilgi veren Demir, Edirnekapı'ya kadar toplu taşıma araçlarının aktif olarak çalıştığını, gerek Beşyüzevler'den, gerekse metrobüs yoluyla Edirnekapı'ya kadar gelecek vatandaşların, yürüyerek cenaze törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne ulaşabileceklerini söyledi.



Ayrıca Saraçhane, Eminönü, Taksim yönünden de insanların camiye yürüyerek ulaşacaklarını düşündüğünü belirten Demir, “Çünkü mesafenin uzun olmadığını düşünüyorum. Buradan toplanan halkın, bir düzen içerisinde, Fevzi Paşa'dan, Akdeniz Caddesi'nden Vatan'a oradan da kabristana, huzur içerisinde gidebileceklerini umut ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi.



Camide şu an restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Demir, caminin tarihinin en büyük restorasyonunu gördüğünü söyledi.



Demir, cenaze namazınını kılınacağı yer, kullanılacak kapı ve çevresinin restorasyonunun, bu akşam geç vakitlere kadar çalışılarak bitirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



“Bu kapının daralmış kısmını da genişleteceğiz ve kapıyı eski haline getireceğiz. İskelelerden kurtulacağız inşallah. Buradan insanların tahliyesini rahatlıkla sağlayacağız. 2 günlük çalışma neticesinde bir sıkıntı görülmüyor. Bizim camide çalışan yaklaşık 200 kişilik ekibimiz var. Ayrıca müteahhitlerin de bütün ekipleri burada. Çevre düzenlemesinde çalışan, Fatih Belediyesinin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğüne ait müteahhitler yoğunlukla çalışıyorlar. Ben, Hocamıza layık bir cenaze namazının ve törenin olacağını düşünüyorum.”





BAZI CADDELERE NAKLEN YAYIN



Demir, caminin restorasyonda olması nedeniyle ancak caminin iç kısmının 3'te birinin kullanılabileceğini kaydederek, bu sebeple, şu ana kadar insanların kullanımına kapalı yeşil alanların da cenaze töreni için kullanıma açılacağını ifade etti.



Belediye Başkanı Demir, bu çalışmaların da yeterli olamayacağı düşünülerek, cemaatin bir kısmının, Feyzi Paşa'da, Malta Çarşısı'nda, Darüşşafaka ve Haliç Caddesi'nde olabileceğini öngörerek, oralara da cenaze namazını naklen aktaracak ekranlar yerleştireceklerini belirtti.



“Dolayısıyla insanlar bulunduğu yerden cemaate ve cenaze namazına iştirak edebilecek” diyen Demir, basının işini rahatlıkla yapabilmesi için de cami avlusunun musalla taşını gören bölümüne platform kurulacağını, yabancı konuklar ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın rahatlıkla cenaze namazlarını kılabilecekleri, üstü örtülü bir mekan düşündüklerini ifade etti.



Demir, “Ümit ediyorum ki bize yaraşır, Erbakan Hocamıza yaraşır bir tören olur. Ben rahmetli Turgut Özal Bey'in de cenazesine şahit olmuştum burada. Tahmin ediyorum ki öyle tarihi bir gün daha yaşanacak” diye konuştu.





