Erbakan'ın malları açık artırmayla satılacak

T24 - Necmettin Erbakan’ın kayıp trilyon davası kapsamında Hazine’ye olan 12.5 milyon TL borcunu ödememesi nedeniyle gayrimenkulleri icra müdürlüklerinde açık artırma ile satılacak

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın, Kayıp Trilyon davasında ödemeye mahkum olduğu 12.5 milyon TL’nin tahsili için Maliye Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın Danıştay oluru almadığı için geçerlilik kazanmaması üzerine daha önce haczedilen gayrimenkulleri icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Erbakan’ın Kayıp Trilyon’un ceza davasında aldığı 2 yıl 5 ay mahkumiyet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından “sürekli hastalığı” gerekçe gösterilerek affedildi ama alacak davasındaki karar başını ağrıtmaya devam ediyor. Erbakan’ın ödemeye mahkum olduğu miktar faiziyle birlikte 12.5 milyon TL’yi buldu. Erbakan’ın hukukçularının bu borcun taksitlendirilmesi için Maliye Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın, yasa gereği “olumlu görüş” için Danıştay’a gönderildi, ancak Danıştay’ın olumlu görüş vermemesi üzerine anlaşma geçerlilik kazanmadı.

Bunun üzerine daha önce haczedilen davalılara ait 10 gayrimenkülün mezatla satışı gündeme geldi. Yaklaşık değeri 4 milyon 600 bin TL‘yi bulan 10 gayrimenkul arasında Erbakan ‘ın Güvenlik Caddesi ‘ndeki 125 metrekarelik ile Balgat’taki 828 metrekarelik arsası yer aldı. Daire için 200 bin TL, arsa için de bir milyon 25 bin TL ‘den açık arttırma bedeli belirlendi.

Mezat 23 Ağustos ‘ta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, Ankara Adliyesi Mezat Salonu ‘nda yapılacak satış için ise takvimi 23 Ağustos olarak belirledi. Tekliflerin takdir bedelinin yüzde 60‘ını geçmemesi durumunda ise satışın 2 Eylül tarihine erteleneceğine kararda yer verildi. Bu satışta da açık artırma takdir bedelinin yüzde 40’ı üzerinden başlayacak.

Erbakan ve arkadaşlarının faiziyle birlikte yaklaşık 12.5 milyon TL ödemeye mahkum edildikleri davada, başta İstanbul ve Balıkesir olmak üzere Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüklerinin de önümüzdeki günlerde işlem başlatacağı bildirildi.

Erbakan’ın son olarak yaklaşık 8 bin TL olan emekli başbakanlık maaşına haciz konulmuş, ancak avukatlarının emekli maaşlarına haciz konulamayacağı gerekçesiyle yaptıkları itiraz mahkemece kabul edilerek haciz kaldırılmıştı.

Hapse girmeyecek

Bu arada Erbakan’ın devlete olan borcunu ödeyememesi halinde hapse gireceği iddialarını avukatı Yaşar Gürkan yalanladı. Gürkan, “Sayın Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sağlık sebebiyle affedildi. O karar kesindir, geriye dönüşü yoktur. Adli Tıp raporları kendisinin hapse girmesi halinde hayati tehlikesi olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla hapse girmesi söz konusu değildir. Kaldı kui, burada özel hukuka taaalluk eden bir konu var. Bu haksız fiile dayanan bir alacaktır. Devlet borcunu alabilirse alır, alamazsa alamaz” dedi.