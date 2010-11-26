-ERBAKAN'IN KONUŞACAĞI PLATFORM DEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cuma namazı sonrası partililere seslenerek seçim startı vereceği Eyüp Sultan Camisi önünde kurulan platformun demir korkuluğunun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Erbakan'ın konuşma yapması için Eyüp Sultan Camisi önünde hazırlanan platformun demir korkuluğu, rüzgarın da etkisiyle cami önünde bekleyenlerin üstüne devrildi. Olayda yaralanan bir kişi, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.