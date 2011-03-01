-ERBAKAN'IN CENAZESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi. Erbakan'ın cenazesini taşıyan Anadolujet'ten kiralanan özel uçak, saat 09.10'da Atatürk Havalimanı Kargo Terminali önüne park etti. Erbakan'ın cenazesi, uçaktan inen yolcular ve Erbakan'ın aile fertleri tarafından tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Cenaze daha sonra Fatih Camisi'ne götürülmek üzere Atatürk Havalimanı A kapısından çıkartıldı. Aynı uçakla gelen Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kızları Zeynep Baykoç ve Elif Erbakan Altınöz, damatları Mehmet Altınöz, Faruk Baykoç, yakın çalışma arkadaşları ve eski milletvekilleri de özel araçlarına binerek alandan ayrılırken, diğer yolcular da aprona alınan 5 otobüsle A kapısından çıkarak cenaze arabasını izlediler.