Erbakan'ın cenaze programı kesinleşti

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'HOCAMIZ DEVLET TÖRENİ İSTEMEDİ'



Erbakan'ın Balgat'taki evinde taziyeleri kabul eden Kutan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını söyledi. Türk milletine ve İslam alemine başsağlığı dileyen Kutan, Necmettin Erbakan ile tanışmalarının 1947 yıllına dayandığını belirtti. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Yaklaşık 60 yıllık beraberlikleri bulunan Erbakan'ın büyük bir davanın sahibi olduğunu ifade eden Kutan, şunları kaydetti...Recai Kutan, gazetecilerin ''İstanbul'daki törenin ne zaman yapılacağı ve Erbakan'ın cenazesinin Ankara'dan ne zaman götürüleceğine'' ilişkin sorusu üzerine, ''Erbakan'ın cenazesi Salı günü sabah saat 8'de özel uçakla İstanbul'a gidecek. Öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek'' diye konuştu.''Cenaze burada ambulansın içinde mi kalacak o zamana kadar?'' sorusuna Kutan, ''Evet'' yanıtını verdi.Kutan, ''Devlet töreni yapılmamasıyla ilgili'' soruyu ise ''Devlet töreni istemedi hoca'' diye yanıtladı.''Kendi vasiyeti mi?'' şeklindeki soruya Kutan, ''Özel bir vasiyet yok, ancak şimdiye kadarki beyanlarında bu tip merasimleri arzu etmiyordu. Dolayısıyla aile de o istikamette bir karar verdi. Devlet töreni istenmedi'' yanıtını verdi.Kutan, ''Taziye mekanının bundan sonra neresi olacağına'' yönelik soru üzerine, genellikle Necmettin Erbakan'ın evinin taziye mekanı olacağını bildirdi.''Yurt dışından arayıp, taziyelerini bildiren olup olmadığına'' yönelik soruya karşılık ise Kutan, şunları kaydetti:''Arayan şurada dursun, yarın Müslüman ülkelerden çok sayıda gelen olacak. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'tan, Malezya'dan, Pakistan'dan.Gelecekler için özel bir organizasyon yapıldı. Onlar İstanbul Havaalanında VIP'te karşılanacak.''