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Erbakan'ın adı SP'den siliniyor mu?

Necmettin Erbakan'ın adının metinlerden çıkartıldığı, resimlerinin de kaldırılmaya başlandığı iddiasının sahibi Saadet Partisi yöneticisi Necmettin Aydın

11 Temmuz 2012 11:05

Erbakan kardeşlerin malvarlığı kavgasının ardından Saadet Partisi’nde şimdi de, "Erbakan’ın izleri partiden siliniyor" tartışması gündeme geldi.

Aileye yakın isimlerden eski milletvekili ve parti yöneticisi Necmettin Aydın, SP’de Erbakan’ın adının metinlerden çıkarılıp, resimlerinin kaldırılmaya başlandığını iddia etti.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz'ın haberinde Aydın, “Sanki gizli bir güç Erbakan ismini ve Milli Görüş’ü tasfiye etmektedir" dedi.

Necmettin Aydın şunları söyledi:

"Erbakan ismi tüm metinlerden, konuşmalardan çıkarılmakta, resimleri yavaş yavaş kaldırılmaktadır.

Son fetih şölenindeki konuşmalarda Erbakan ismi hiç telaffuz edilmemiştir. SP’deki son kalan etkili siyasi aktörler de devre dışı bırakılmıştır.

Daha da ötesi cihat parası, dava malı gibi iftiralarla bizzat rahmetli Hocamız hedef alınmış, evlatlarına yönelik de dedikodu çeteleri kurularak karalama çalışmaları dozunu artırarak devam etmektedir. Zeynep Hanım meselesi ise boyunlarında kara bir yaftadır."

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