Erbakan'dan AKP'ye: Emir büyük yerden, füze kalkanını tıpış tıpış imzaladılar

T24-Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, "Füze savunma sisteminde hükümetin gündeme getirdiği şartların hiçbirisi yerine getirilmediği halde AKP'nin tıpış tıpış imzayı attığını" söyledi.



Milli Gazete'de yayımlanan haber (25 Kasım 2010) şöyle:



Milli Görüş Lideri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, NATO'nun füze savunma sisteminin Türkiye'de kurulmasına ilişkin kararını kabul eden AKP'yi sert bir dille eleştirdi. Füze savunma sisteminin Türkiye'nin milli menfaatlerinin tamamen aleyhine olduğunu vurgulayan Erbakan, hükümetin gündeme getirdiği şartların hiçbirisi yerine getirilmediği halde AKP'nin tıpış tıpış imzayı attığına dikkat çekti. "Çünkü emir büyük yerden" tepkisinde bulunan Erbakan, "Saadet Partisi'nden korktukları için önce evet diyemediler. 'Efendim komutası bizde olursa, şöyle olursa böyle olursa' gibi bir takım şartlar ileri sürdüler. Bu şartlardan hiçbirisi kabul edilmediği halde gittiler tıpış tıpış imzaları attılar geldiler" diye konuştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ziyarete gelen Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. ÖĞDER'i kabul sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erbakan, füze savunma sisteminin Türkiye'de kurulmasına ilişkin kararı sert bir dille eleştirdi.

"Gavurun kalkanından bize hayır gelmez" tepkisinde bulunan Erbakan, kararın tamamen Türkiye'nin milli menfaatlerinin aleyhine olduğunu söyledi. Bu kararın dış güçlerin, Siyonizm'in planının bir parçası olduğuna dikkat çeken Erbakan, şöyle konuştu: "Bugünkü yöneticiler Saadet Partisi'nden korktukları için bunun iç yüzünü açıklayamıyorlar. Ve hemen evet diyemediler. 'Efendim komutası bizde olursa, şöyle olursa böyle olursa' gibi bir takım şartlar ileri sürdüler. Bu şartlardan hiçbirisi kabul edilmediği halde gittiler tıpış tıpış imzaları attılar geldiler. Çünkü emir büyük yerden..."

Türkiye'nin kendi kalkanını kendisinin kurması gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Bize Milli Görüş lazım. Taklitçi işbirlikçi görüş değil. Bu karar taklitçi işbirlikçi görüşlerin bir icraatıdır ve milli menfaatlerimizin tamamen aleyhinedir" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Erbakan, öğretmenlerin peygamberlik mesleğini yerine getirdiğini vurguladı. "Öğretmenlik mesleklerin en değerlisidir" diyen Erbakan, şunları kaydetti: "Bir ülkenin asıl gücü ne tankıdır ne parasıdır. Milli manevi değerlere bağlı evlatlarıdır. Bu evlatları kimler yetiştirecek? Öğretmenlerimiz yetiştirecek. Öyleyse öğretmenlerimiz ülkemize hizmet bakımından en değerli varlıklarımızdır. Onların gözbebeğimiz gibi korumamız, geliştirmemiz, vazifelerini en iyi şekilde yapmaları için yardımcı olmamız milli bir vazifemizdir"

Büyük bir fedakarlık içinde çalışan öğretmenlerin insan gibi yaşayabilmeleri için en büyük hizmeti Milli Görüş'ün yaptığını anlatan Erbakan, "Milli Görüş öğretmenlerimizin kıymetini lafla değil gerçekten bilen, değerlendiren bir görüştür. Maddi ve manevi bakımdan her zaman yanındadır, destekçisidir. Manevi bakımından öğretmenlerimizin çocuklarımıza gerçekleri öğretmesine büyük önem vermekteyiz. Milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirmek öğretmenlerimizin en önemli vazifesidir" diye konuştu. ÖĞDER Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz'a derneğin çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erbakan, "Bu gayretli çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

ÖĞDER Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilk ziyareti Saadet Partisi'ne yaptıklarını belirterek, Milli Görüş'ün milli ve manevi eğitime verdiği öneme dikkat çekti. Öğretmenler Gününde öğretmenlerle ilgili genellikle maddi problemlerin gündeme getirildiğini söyleyen Akkiraz, "Ancak Milli Görüş ve Saadet Partisi olarak öğretmenlik mesleğinin önemli bir meslek olduğunu, peygamberlik mesleği olduğunu ifade ederek önce ahlak ve maneviyatı vurguluyorsunuz" şeklinde konuştu. Akkiraz, 54'üncü hükümet döneminde öğretmenlere de çok ciddi maddi iyileştirmeler yapıldığını anımsatarak, "Hala öğretmenlerimiz o gün yaptığınız iyileştirmenin minneti altındadır" dedi.

