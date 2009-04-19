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Dünya

Erbakan, İran'da devlet başkanı gibi karşılandı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüştü.

19 Nisan 2009 03:00

Geçen hafta sonu İran'a giden Erbakan, ülkedeki temasları çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya geldi.


Basın mensuplarının görüntü almasının ardından Erbakan-Ahmedinejad görüşmesinin basına kapalı devam ettiği belirtildi.


Kum kentinde de temaslarda bulunan Erbakan, Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, Meclis Başkanı Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Ayetullah Mahmud Haşimi Şahrudi ile de ayrı ayrı bir araya gelmişti.


Erbakan'ın ayrıca bazı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.


Görüşmelerde Türkiye-İran ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.


Erbakan'ın, dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşmesi planlanıyor.


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