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Erbakan 'Evet' dedi

Necmettin Erbakan, referandumda 'evet' oyu vermekte fayda olduğunu belirtti...

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Numan Kurtuluş ile giriştiği genel başkanlık savaşının ardından gündemle ilgili konularda açıklama yapan Necmettin Erbakan, referandumda 'evet' oyu vermekte fayda olduğunu belirterek, "Çünkü bir adım ileri gitme vardır. Eskisi bundan daha kötüdür." dedi.  

Türkiye'nin önünde bir referandum ile genel Seçim bulunduğunu hatırlatan Erbakan, ülkenin bunun için önemli bir tarihin kavşak noktasında olduğunu belirtti. 

12 Eylül'de yapılacak anayasa değişiklik referandumuna da değinen Erbakan, anayasa değişikliğinin basit rötuşlardan ibaret olduğunu savundu. Türkiye'de gerçek bir demokrasi bulunmadığını ileri süren Erbakan, "Halkın seçime alet edilmesi vardır. Milletin özlediği, beklediği anayasa değişikliğini Milli Görüş iktidarı yapacaktır. Ne oyu vereceğiz derseniz 'evet' oyu vermekte fayda var. Çünkü bir adım ileri gitme vardır. Eskisi bundan daha kötüdür. AKP bundan kendine pay çıkarmamalı." dedi. 

Türkiye'nin kurtuluşunun Milli Görüş'te olduğunu savunan Erbakan, yeni dünya düzeni kurmak için çalıştıklarını vurguladı. Mecburi istikametin ve kalıcı çözümün Milli Görüş olduğunu dile getiren Erbakan, maneviyatçılıktan uzaklaşılıp menfaatçiliğe kayılması halinde diğer partiler gibi olunacağını ve sonrada yok olunacağını ifade etti. Kongre yapıp Milli Görüşü iktidar yapacaklarını anlatan Erbakan, gençlerden bütün insanlığın kurtulması için çalışmalarını istedi. 

Partililerin yaptığı çalışmaların 'cihat' olduğunu dile getiren Erbakan, şuurlaşma, çelikleşme, üretim ve heyecanlı olmaları gerektiğini söyledi. Gençlerin gelmelerinden dolayı ömür boyu namaz kılıp, oruç tutmak gibi sevap aldıklarını dile getiren Erbakan, iki hedefleri bulunduğunu belirterek, bunları "Yeni büyük Türkiye ve yeni saadet dünyası kurmak." olarak açıkladı. 

Erbakan'ın konuşması sırasında kimi gençler cep telefonları, fotoğraf makineleri ve kameralarla görüntü aldı. Gençlere, konuttan ayrılmaları sırasında 'Erbakan'ı kandırmak' başlıklı bir de yazı dağıtıldı.





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