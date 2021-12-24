Erbakan'dan 'kur korumalı mevduat' yorumu: Erken seçim hazırlığı olmasından şüphe duyuyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu noktada biz de erken seçim hazırlığı olması noktasında şüphe duyuyoruz. Yani 'bu uygulama, bir 6 ay nefes aldırırsa ilk baharda erken seçimi yapar, durumu kurtarırız' gibi bir düşüncenin olduğunu biz de seziyoruz" ifadelerini kullandı. Üretim ve ihracat yapmadan, dış ticaret açığını kapatmadan palyatif tedbirlerin çözüm olmayacağını belirtti.

Türkiye'nin dış borcunun bulunduğunu dile getiren Erbakan, son günlerde yapılan uygulamalarla uzun ve orta vadede dövizin düşebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Faize savaş açtım dedi, döviz fırlayınca faize döndü"

Türkiye'nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize savaş açtığını söylediğini, ancak döviz fırlayınca savaş açtığı faize tekrar döndüğünü kaydetti.

Türkiye'de bireysel hesapların, toplam mevduatların yüzde 60'ını oluşturduğuna işaret eden Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan uygulama, sadece bireysel hesapların yararlanacağı bir uygulama. Dolayısıyla doğrudan doğruya mevduatın yüzde 40'lık kesimini bu uygulamanın dışında tutuyoruz" diye konuştu.