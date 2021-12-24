Erbakan'dan 'kur korumalı mevduat' yorumu: Erken seçim hazırlığı olmasından şüphe duyuyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu noktada biz de erken seçim hazırlığı olması noktasında şüphe duyuyoruz. Yani 'bu uygulama, bir 6 ay nefes aldırırsa ilk baharda erken seçimi yapar, durumu kurtarırız' gibi bir düşüncenin olduğunu biz de seziyoruz" ifadelerini kullandı. Üretim ve ihracat yapmadan, dış ticaret açığını kapatmadan palyatif tedbirlerin çözüm olmayacağını belirtti.
Türkiye'nin dış borcunun bulunduğunu dile getiren Erbakan, son günlerde yapılan uygulamalarla uzun ve orta vadede dövizin düşebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.
Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Faize savaş açtım dedi, döviz fırlayınca faize döndü"
Türkiye'nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize savaş açtığını söylediğini, ancak döviz fırlayınca savaş açtığı faize tekrar döndüğünü kaydetti.
Türkiye'de bireysel hesapların, toplam mevduatların yüzde 60'ını oluşturduğuna işaret eden Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan uygulama, sadece bireysel hesapların yararlanacağı bir uygulama. Dolayısıyla doğrudan doğruya mevduatın yüzde 40'lık kesimini bu uygulamanın dışında tutuyoruz" diye konuştu.
AKP hükümetinin Merkez Bankası üzerinden faizleri aşağıya çektiğini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:
"Piyasanın içindeki faiz aşağıya gitmiyor, tam tersine yukarıya gidiyor"
"Faiz indirim kararları, AK Parti iktidarının iddia ettiği sonuçları oluşturmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimat vererek politika faizini aşağıya çekmesi, piyasalardaki faizin aşağıya gitmesi anlamına gelmiyor. Çünkü, muazzam bir enflasyon, astronomik düzeyde artan döviz kurları var. Bu piyasa şartlarında siz talimatla politika faizini ne kadar aşağıya çekseniz de piyasanın içindeki faiz aşağıya gitmiyor, tam tersine yukarıya gidiyor."
"Borç, faiz, çimento ekonomisi acilen terk edilmeli"
Erbakan, Türkiye'nin toplam iş gücü içinde asgari ücretli çalışan oranının yüzde 45, Avrupa'da ise bu oranın çok daha düşük olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'de fakirliğin daha da yaygınlaştığını gösterdiğini vurguladı.
İktidarın, dar gelirlilerin refah seviyesini artıracak adımları atması gerektiğinin altını çizen Erbakan, borç, faiz, çimento ekonomisinin acilen terk edilmesi, bunun yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesi gerektiğini söyledi.