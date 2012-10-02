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Erbakan ailesi AKP'ye mi katılıyor?

'Şu anda baktığınızda Milli Görüş'ün diğer partisinden kopmuş olan Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının buraya eklemlendiği düşünülürse geriye bir tek Saadet Partisi partisi kalıyor'

02 Ekim 2012 12:35

Ruşen Çakır, Fatih Erbakan başta olmak üzere Erbakan ailesinin önümüzdeki seçim sürecinde AKP'ye katılacağı iddialarını dile getirdi.

Çakır bu iddiaları Habertürk TV'de Ece Üner'in sunduğu Fehmi Koru, Cengiz Çandar'la birlikte gündeme ilişkin konuları değerlendirildiği 'Enine Boyuna' adlı programda aktardı.

Erbakan ailesinin AKP'ye katılacağı iddialarını dile getiren Çakır, "Şunu söyleyebiliriz. Geçmiş Refah Partisi dönemlerini hatırlatan, Erbakan'ı hatırlatan, hatta yer yer onu da geçen, bir maneviyatçı söylem kullanıldı. Ben bu hareketin Milli Görüş'le kesintili de olsa bir süreklilik taşıdığını düşünüyorum" dedi. Şu anda baktığınızda Milli Görüş'ün diğer partisinden kopmuş olan Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının buraya eklemlendiği düşünülürse geriye bir tek Saadet Partisi partisi kalıyor. Onun da gücü, etkisi sınırlı. Hatta bir ihtimal Erbakan Ailesi'nden başta Fatih Erbakan olmak üzere seçim sürecinde yeni katılımlar olacağı da söyleniyor, spekülasyonlar olarak" dedi.

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