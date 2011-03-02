Erbakan aile mezarlığına defnedildi

T24 - Eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleriyle birlikte yüzbinlerce kişinin katılımıyla Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, milletvekilleri sivil ve askeri erkan katıldı. Tören sırasındaki izdiham nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan zor anlar yaşadı. Törene katılan siyaseti parti liderleri arasında yalnızca Londra'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer almadı. İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun da katıldığı törende Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül de saf tutanlar arasında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri de İstanbul'daki en üst rütbeli komutan olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nın katılımıyla temsil edildi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül, Erbakan'ın naaşına el verdi.





BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI



HAMAS LİDERİ DE CENAZEDE











Eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için ilk tören Ankara’da düzenlendi. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erbakan’ın naaşı uçakla İstanbul’a getirildi.

Uçak indiği sırada Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz ile damadı Mehmet Altınöz'ün, kendilerini karşılayanlarla sarıldıkları sırada duygulandıkları görüldü.









Necmettin Erbakan’ın naaşı havaalanından konvoy eşliğinde Fatih Camii’ne getirildiğinde yoğun izdiham nedeniyle bir süre cenaze nakil aracında bekledildi. Eller üzerinde avluya alınan cenaze, daha sonra musalla taşına konuldu. Bu sırada sela verilirken, kalabalığı uyaran bir görevli, salavat dışında slogan atılmamasını istedi.

Cami çevresinde ''Seni asla unutmayacağız Mücahit Erbakan'', ''O savunan adam Mücahit Erbakan'', ''Her zaman kalbimizde yaşayacaksın'' yazılı ve üzerinde Erbakan'ın fotoğraflarının bulunduğu atkılar satılırken katılımcıların da bu atkılar ile başlarına yeşil renkli tevhit bandajı taktığı görüldü.

Fatih Camisi'nde cenaze namazının kalabalık olacağı düşünülerek yapılan düzenlemeler de yetersiz kaldı. Basın mensupları için cami avlusunun musalla taşını gören bölümüne platform kuruldu. Fatih Camii’nde kapının daralmış kısmı tören için genişletildi ve kapı eski haline getirildi. Protokolün rahatlıkla cenaze namazlarını kılabilecekleri, üstü örtülü bir mekan yapıldı. Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zor anlar yaşadı. Korumalar Gül ve Erdoğan'a koridor açmak için yoğun çaba sarfetti. Yapılan anonsların da yardımıyla güçlükle koridor açılmasının ardından Gül, Erdoğan ve Şahin ön saflarda yerini aldı.





Erbakan'ın cenaze namazı, yoğun izdiham altında eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan tarafından kıldırıldı. Camii avlusuna sığmayan kalabalığın çevre binaların çatısına çıkarak cenaze namazına katıldıkları görüldü. Namazın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan birer konuşma yaptı.

Mehmet Görmez, konuşmasının sonunda, cami avlusundaki katılımcılardan üç kez helallik istedi. Katılımcılar da üç kez ''Helal olsun'' dedi.













'Kendisine haksızlık edenlere karşı da hep iyi düşündü'



Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, ''babasının İslam'ın, Allah yolunda cihat etmek, tüm insanlığın saadeti ve İslam birliğini kurmak için çalışmak olduğunu tüm dünya Müslümanlarına öğrettiğini'' söyledi.

Fatih Erbakan, Fatih Camisi'nde babası Necmettin Erbakan için kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da; Fatih Sultan Mehmet, Eyüp El Ensari Hazretlerinin dizinin dibinde, Fatih Camisi'nin avlusunda, herkesin lideri, hocası ve aynı zamanda babası olan çok müstesna bir şahsiyeti, babası Erbakan'ı ebedi hayatına uğurlamak için toplandıklarını ifade etti.

Babasının, hem Türkiye'deki, hem de dünyadaki Müslümanlara İslam'ın sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ve hacca gitmekten ibaret olmadığını öğrettiğini belirten Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''İslam'ın bütün bunlarla birlikte Allah yolunda cihat etmek, tüm insanlığın saadeti ve İslam birliğini kurmak için çalışmak olduğunu, bizlere ve tüm dünya Müslümanlarına öğretti. Kendisi de son nefesine kadar bu uğurda canıyla ve malıyla mücadele etti. Buna şahitlik ediyoruz Elhamdülillah. Yine şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte, atacağı her adımda karar verirken, ahirete öncelik vererek karar verdi. 'Ben bu işi yaparsam, bunun karşılığı ahirette ne olur' şeklinde düşünerek hareket etti. Kendisine haksızlık yapanlar ve kötü düşünenler hakkında hep iyi düşündü, onlara da iyilik yaptı, onların da iyi olması için uğraştı. Bizler kendisinden razıyız, Cenab-ı Allah da inşallah ondan razı olur. Bugün inşallah hayatı boyunca özlemini duyduğu Rabbine, onun cennetine ve Resulüne kavuşma günü olur kendisi için. İnşallah Cenab-ı Allah, hepimize de mahşer gününde, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı altında kendisiyle birlikte cennetlikler olarak toplanmayı nasip eder.''



Gül ve Erdoğan da cenazeye omuz verdi





Necmettin Erbakan'ın eller üzerinde taşınan naaşına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.

Erbakan'ın cenazesi ellerde taşınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Erbakan'ın cenazesi kortej eşliğinde Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi ve Anıt Mezar'ı takiben Merkez Efendi Mezarlığı'na götürüldü.



Eşi Nermin Erbakan'ın yanına defnedildi





Yaklaşık 5 kilometrelik yolu 2,5 saatte kateden kortejin eşliğindeki cenaze aracı, mezarlık girişinde durdu. Yoğun katılım nedeniyle güçlükle araçtan indirilen Erbakan'ın naaşı, eller üstüne alınarak, eşi Nermin Erbakan'ın yanına defnedildi.

Aile kabristanlığında, Necmettin Erbakan'ın babası Sabri ile annesi Kamer Erbakan'ın da mezarları bulunuyor.







Cenazeye kimler katıldı?







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, bakanlar, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Recai Kutan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Tansu Çiller, TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu, Saadet Partililer, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdullatif Şener, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenazeye katıldı.

Daha önce rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını bildiren Mesut Yılmaz ve Londra'da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene katılmadı.





Kıvrıkoğlu ulaşamadı



1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve kurmay heyetinden önce iki protokol subayı gelip, hazırlık yaptı. Güçlükle de olsa cami avlusuna giren komutanlar, protokol bölümüne geçmek istedi. Ancak kalabalık yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Komutanlar bu nedenle namazda saf tutamadılar. Gül, Erdoğan ve Şahin de izdiham yüzünden ezilme tehlikesi geçirdiler ve en ön safa geçemediler. Yan yana saf tutan Gül, Erdoğan ve Şahin tabuta el verip, bir süre cenaze aracının ardından yürüdüler. Erbakan’ın cenazesi törenin ardından, Merkezefendi Mezarlığı’ndaki eşi Nermin Erbakan’ın yanında toprağa verildi. Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan kıldırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da bir ara ezilme tehlikesi geçirdi. Cenaze törenine eski başbakanlardan Tansu Çiller ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski bakanlardan Hüsamettin Özkan da katıldı. Üçlü bir süre sohpet etti ve Erbakan’ın yakınlarına taziyede bulundu.





Mekke ve Bosna’dan toprak



Hac protokolü dolayısıyla Suudi Arabistan’a yaptığı ziyareti yarıda kesen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, merhumun dilinden hiç düşürmediği İslam kardeşliğinin bir nişanesi olarak dost ve kardeş İslam ülkelerinden misafirlerin de törene katıldığını belirtti. Görmez daha sonra “Muhterem başbakanımıza, millet büyüğümüze hakkınızı helal ediniz” diyerek 3 kez helallik istedi. İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, rahatsız olduğu için cenazeye tekerlekli sandalyeyle getirildi. Başı ve vücudu bir battaniyeyle sıkıca sarılan Ustaosmanoğlu’nun sandalyesini Cüppeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sürdü. Cemaat üyeleri protokol bölümüne alındı. Erbakan’ın mezarına Mescid-i Aksa, Mekke, Medine, Semerkand, Buhara, memleketi olan Sinop’un Uzungürgen köyü ve Türkiye’nin değişik illerinden ve Bosna-Hersek’in merhum Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrinden alınan topraklar bırakıldı.

Cenaze töreninden notlar:





- Fatih Belediyesi temizlik ekipleri, cami avlusunu önce gül suyu ile yıkadı, daha sonra da temizlendi.

- Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz eşi Mehmet Altınöz'le, kızı Zeynep Erbakan Baykoç eşi Faruk Baykoç'la, oğlu Fatih Erbakan da eşi Beyza Erbakan ile birlikte musalla taşına konulmasıyla birlikte cenazenin başında beklemeye başladı.

- Bu arada çok sayıda polis, mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık karşısında sağlık çadırı oluşturuldu.

- İstanbul'daki tüm camilerde Erbakan'ın vefatı dolayısıyla sela verildi. Birçok ilde de Erbakan için gıyabi cenaze namazı kılınd.

- Yaklaşık 5 kilometrelik yolu 2,5 saatte kateden kortejin eşliğindeki cenaze aracı, mezarlık girişinde durdu. Yoğun katılım nedeniyle güçlükle araçtan indirilen Erbakan’ın naaşı, eller üstüne alınarak aile kabristanlığına ulaştırıldı.