Erbakan 12.5 milyon TL ödemezse 3 yıl hapis yatacak

T24 - “Kayıp Trilyon” davasında 12.5 milyon TL ödemeye mahkum edilen kapatılan Refah Partisi’nin eski lideri Necmettin Erbakan'ın itirazı reddedildi. Para ödenmezse Erbakan, 3 yıla kadar hapis cezası alacak.



Kapatılan Refah Partisi’nin son genel başkanı Necmettin Erbakan, “Kayıp Trilyon” davası nedeniyle zor günler yaşıyor.



Davada arkadaşlarıyla birlikte 12.5 milyon lira ödemeye mahkum edilen Erbakan, bu paranın yaklaşık 9 milyonun lirasından sorumlu tutuluyor.



Son olarak karar düzeltme başvurusu Yargıtay tarafından redddeilen Erbakan için iç hukuk yolları tükendi.



Altınoluk'taki yazlığı, Ankara ve İstanbul'daki üç evi ve Balıkesir'deki gayrimenkulleri üzerine haciz konulan Necmettin Erbakan, Hazine’ye olan borcunu ödemezse 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.



Eski Refah Partisi Genel Başkanı, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkını değerlendiriyor.



Ancak bu başvurunun da borcun tahsilatını ve ödeme sürecini engellemeyeceği belirtiliyor.



Maliye Bakanlığı, Necmettin Erbakan'a borcunu taksitlendirmeyi önermiş, Erbakan karar düzeltme başvurusundan umutlu olduğu için öneriyi reddetmişti.



Şimdi Erbakan'ın "Borcumu taksitlendirin" talebinde bulunacağı konuşuluyor.



Erbakan “Kayıp Trilyon” davasında 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Erbakan’ın sürekli hastalık sebebiyle 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilmişti.





