T24 LogoT24 Logo
Spor

Erbaaspor- Çatalcaspor: 2-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Adnan Akbulut (xx), Yakup Keçeci (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xxx), Taner (xxx), Onur (xxx), Eşref (xxx), Yasin (xxx), Berk (xxx), Serkan (xxx), Soner (xxx), Tolga (xxx) (Dk

05 Kasım 2017 19:04

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Adnan Akbulut (xx), Yakup Keçeci (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xxx), Taner (xxx), Onur (xxx), Eşref (xxx), Yasin (xxx), Berk (xxx), Serkan (xxx), Soner (xxx), Tolga (xxx) (Dk.89 Ufuk ), Murat (xxx) (Dk.81 Emirhan ), Kudret (xxx) (Dk.69 Çetin x)

ÇATALCASPOR: Doğan (xx), Eyüpcan (x), Sadık (x), Onur (xx), Cengizhan (x), Sinan (x), Buğra (Dk.16 Ömer x) (Dk.59 Özgür x), Barış (x), Emre (x), Mehmet (x), Ufuk (x) (Dk.67 Deniz x)

GOLLER: Dk. 56 Soner, Dk. 63 Murat (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Taner, Çetin (Erbaaspor) Emre, Cengizhan, Ufuk (Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 11\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Çatalcaspor\'u 2-0 mağlup etti.
10\'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında Murat\'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Doğan\'da kaldı.
39\'uncu dakikada gelişen Çatalcaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Sadık\'ın sert şutu kaleci Nurullah\'tan sekti. Savunmada Berk topu kale çizgisi üstünden kornere çeldi.
56\'ıncı dakikada Erbaaspor sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Tolga\'nın pasıyla buluşan Kudret\'in ceza alanı içine yaptığı ortada Murat\'ın kafa vuruşu kaleci Doğan\'dan sekti. Seken top çizgi önünde Soner\'in önünde kaldı. Soner\'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
63\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Yasin\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Murat\'ın şutunda meşin yuvarlar bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAATokat DHA STATAslanAdnan AkbulutYakup KeçeciNurullahTanerOnurEşrefYasinBerkSerkanSonerTolgaDkUfukMuratEmirhanKudretDoğanEyüpcanSadıkCengizhanSinanBuğra DkBarışEmreMehmetDenizSoner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24