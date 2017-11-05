Erbaaspor- Çatalcaspor: 2-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Adnan Akbulut (xx), Yakup Keçeci (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xxx), Taner (xxx), Onur (xxx), Eşref (xxx), Yasin (xxx), Berk (xxx), Serkan (xxx), Soner (xxx), Tolga (xxx) (Dk.89 Ufuk ), Murat (xxx) (Dk.81 Emirhan ), Kudret (xxx) (Dk.69 Çetin x)

ÇATALCASPOR: Doğan (xx), Eyüpcan (x), Sadık (x), Onur (xx), Cengizhan (x), Sinan (x), Buğra (Dk.16 Ömer x) (Dk.59 Özgür x), Barış (x), Emre (x), Mehmet (x), Ufuk (x) (Dk.67 Deniz x)

GOLLER: Dk. 56 Soner, Dk. 63 Murat (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Taner, Çetin (Erbaaspor) Emre, Cengizhan, Ufuk (Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 11\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Çatalcaspor\'u 2-0 mağlup etti.

10\'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında Murat\'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Doğan\'da kaldı.

39\'uncu dakikada gelişen Çatalcaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Sadık\'ın sert şutu kaleci Nurullah\'tan sekti. Savunmada Berk topu kale çizgisi üstünden kornere çeldi.

56\'ıncı dakikada Erbaaspor sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Tolga\'nın pasıyla buluşan Kudret\'in ceza alanı içine yaptığı ortada Murat\'ın kafa vuruşu kaleci Doğan\'dan sekti. Seken top çizgi önünde Soner\'in önünde kaldı. Soner\'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

63\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Yasin\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Murat\'ın şutunda meşin yuvarlar bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0

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