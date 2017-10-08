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Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-2

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) -  STAT: İlçe HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Ertan Başdağ (xx), Zafer Gayretli (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Onur (xx), Rıdvan (xx), Eşref (x) (Dk

08 Ekim 2017 20:13

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) - 

STAT: İlçe
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Ertan Başdağ (xx), Zafer Gayretli (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Onur (xx), Rıdvan (xx), Eşref (x) (Dk.45 Emirhan x), Yasin (x), Berk (x), Serkan (x), Soner (x), Tolga (x) (Dk.63 Ufuk x), Murat (x) (Dk.69 Ozan x), Kudret (x)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx)- Hüseyin (xxx), Ahmet (xx), Emre (xxx) (Dk.81 Ozan), Samet (xx), Hakan (xxx), Mehmet (x) (Dk.45 Anıl x), Hacı (xxxx), Mehmet Tatlı (xx) (Dk.63 İsmail x), Resul (xxx), Berk (xxx)
GOLLER:  Dk. 12 Hakan, Dk.71 Hacı (Bergama Belediyespor)
KIRMIZI KART:  Dk.45+2 Ahmet (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kudret, Ozan (Erbaaspor) - İsmail (Bergama Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 7\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bergama Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu.
12\'nci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Hacı\'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Hakan\'ın sert şutu filelerle buluştu: 0-1
37\'nci dakikada ilk sarı kartını gören Bergama Belediyesporlu Ahmet, 45+2\'inci dakikada hakeme itirazı sonrası ikinci sarıkartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
46\'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında Kudret\'in ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Kazım kornere çeldi.
71\'inci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Samet\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Hacı topu filerle buluşturdu: 0-2

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