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Spor

Erbaaspor-12 Bingölspor: 1-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT:  Erbaa İlçe HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Mikail Can (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Onur (xx), Rıdvan (xx), Eşref (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Soner (xx), Çetin (xx) (Dk

23 Eylül 2017 20:59

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT:  Erbaa İlçe

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Mikail Can (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Onur (xx), Rıdvan (xx), Eşref (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Soner (xx), Çetin (xx) (Dk.59 Yasin x), Tolga (xx), Murat ( xxx), Kudret (xx) (Dk.73 Emirhan x)
12 BİNGÖLSPOR: Kadir (xx)- Doğancan (xx), Mehmet (xx), Sefer (xx) (Dk.76 Gökhan x), İsmail (xx) (Dk.68 Ogün x), Özkan (xx) (Dk.86 Barış), Enver (xx), Muhammed (xx), Sercan (xx), Fatih (xx), Gökhan (xx)
GOLLER: Dk.90 Murat (Pen.) (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Dk.52 Kudret, Dk.66 Berk (Erbaaspor)- Dk. 4 Mehmet, Dk.65 Sercan, Dk.76 Kadir (12 Bingölspor)

TÜRKİYE 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta Erbaaspor, ligin dördüncü haftasında kendi sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor\'u 1-0 mağlup etti.
21\'inci dakikada Tolga\'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Murat\'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
24\'üncü dakikada gelişen 12 Bingölspor atağında sağ kanattan Enver\'in yaptığı ortada topla buluşan Özkan\'un sert vuruşu kaleci Nurullah\'ta kaldı.
63\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Tolga\'nın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Kudret\'in sert şutu kaleci Kadir\'de kaldı.
90\'ıncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alanında topla buluşan Tolga\'ya, 12 Bingölspor kalecisi Kadir\'in sert hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0

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