Erbaaspor - Ergene Velimeşespor: 0-1

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat) (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Erdem Değirmenci (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 60 Sefer x), Melik (x) (Dk. 65 Enes x), Muhammet (xx), Berk (xx), Ulaş (xx), Ahmet (xx), Barış (xx), Yasin (x), Oğuzhan Baykal (x) (Dk. 73 Furkan x), Koray (xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Ogün (xx), Alişan (xxx), Ali (xx), Hayrullah (xx), İbrahim (xx), Berat (xx), (Dk. 90+1 Muhammet), Selçuk (xx), Ali Serin (xx) (Dk. 75 Furkan), Emre (xxx), Rıdvan (xx), Onat (xx) (Dk. 83 Gökdeniz)
SARI KARTLAR: Ahmet (Erbaaspor) - Ogün, Onat, Furkan (Ergene Velimesespor)
GOLLER: Dk. 45+4 Alişan (Ergene Velimeşespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor\'a 1-0 mağlup oldu.
17\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Barış\'ın sağ kanattan ceza sahası içine kestiği topla buluşan Ulaş\'ın sert şutunu kaleci Ogün kornere çeldi.
45+4\'üncü dakikada sağ kanattan korner kullanan Ergene Velimeşesporlu Emre\'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Alişan\'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
78\'inci dakikada gelişen Ergene Velimeşespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Onat\'ın sert şutu üstten auta gitti.
90+2\'nci dakikada Ulaş\'ın ceza sahası dışından sert şutu Ergene Velimeşespor kalecisi Ogün\'de kaldı.
Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.
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