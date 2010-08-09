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ERBAA'DAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR TOKAT (A.A)

09 Ağustos 2010 20:41

-ERBAA'DAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR TOKAT (A.A) - 09.08.2010 - Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokuzçam köyü civarında ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi. Havadan 2 helikopterle yangına müdahale edildiğini belirten Vali Yılmaz, arazinin yapısının çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Söndürme çalışmalarında yangının etrafının çevrildiğini vurgulayan Vali Yılmaz, ''Ama bu yangın sıçramayacak anlamına gelmez. Kozalaklarla birlikte yangın bir tarafa sıçrayabilir. Bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz'' dedi. Yangının anız yangınından çıktığının tahmin edildiğini belirten Vali Yılmaz, ''Çalışmalarımız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına yeterli sayıda helikopter destek veriyor. Büyük bir aksilik olmazsa, hava şartları müsait olursa, yangını kontrol altına alacağız'' dedi. Havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangın, ormanın farklı bölgelerinde devam ediyor. Arazözlerin yangının devam ettiği alanlara daha kolay ulaşması için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Yol açmak için bazı ağaçlar da kesilirken, köylü vatandaşlar da el hızarıyla yol açma çalışmalarına katılıyor.  Yangının söndürüldüğü bazı alanlarda ise ekipler soğutma çalışması yapıyor. Söndürme çalışmalarına 10 arazöz, 4 iş makinesi, 20'si asker 200 kişinin katıldığı bildirildi.

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