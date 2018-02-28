Erbaa'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde bir kişiyi gasp ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 26 Şubat\'ta Gündoğdu Mahallesi’ndeki odun pazarında meydana geldi. Yıldıray Kamış (31), akşam saatlerinde arkadaşı Salih Ö.\'yü (58) sohbet etmek için odun pazarına getirdi. Bu sırada yanlarına gelen Murat Şahin (38) kendisini başkomiser Sedat olarak tanıtarak iki kişinin üzerinde bulunan kimlikleri, cep telefonlarını ve Salih Ö.’nün 400 lira parasını aldı. Murat Şahin, daha sonra arkadaşı olduğu belirlenen Yıldıray Kamış ile buluşup aldığı eşyalarını geri verdi. Mağdur Salih Ö. olayın ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikâyetçi oldu. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin operasyonuyla birlikte oldukları anlaşılan Yıldıray Kamış ve kendisini başkomiser olarak tanıtan Murat Şahin yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık, gasp ve yağma suçlarından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Şüphelilerden Yıldıray Kamış, adliye çıkışında basın mensuplarına tepki gösterdi.

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