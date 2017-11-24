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Eray öğretmen, öğrencileri için palyaço oluyor

Şahin ÖZER/CEYHAN(ADANA), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan 13 yıllık sınıf öğretmeni Eray Güneş, bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerine, bazı günlerde palyaço kılığında ders anlatıyor

24 Kasım 2017 13:50

Şahin ÖZER/CEYHAN(ADANA), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan 13 yıllık sınıf öğretmeni Eray Güneş, bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerine, bazı günlerde palyaço kılığında ders anlatıyor.
Beşocak İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Eray Güneş, okula yeni başlayan öğrencilere dersi, oyunla anlattığını söyledi. Özellikle birinci sınıf öğrencilerine yaklaşımın ve okulu sevdirmenin önemli olduğunu vurgulayan Güneş, \"Farkındalık yaratarak, öğrencilerimin ilgi ve algı seviyelerini en üst seviyeye çıkarabilmek için palyaço kıyafetiyle ders veriyorum. Okulumuzu ve ilçemizi yurt çapında en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Dersi, onlara bir oyun gibi anlatıyorum. Onları ödüllendirerek, dersi sürdürüyorum. Çocuklarımın hepsi, çok başarılı. Beni, can kulağı ile dinliyorlar. Ödevlerini bir oyun gibi düşünerek, eksiksiz ve çok iyi yapıyorlar\" dedi. Beşocak İlkokulu\'nun müdürü Tacettin Aktaş ise sınıf öğretmeni Güneş\'in tüm eğitimcilere örnek olabilecek, farkındalık yaratan çalışmalar yaptığını belirtti.

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