Eray Hakver tarafından boğularak öldürülen Tuba Tokbaş'ın babası: Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Tuba Tokbaş’ın Eray Hakver tarafından katledilmesine tepkiler sürerken genç kadının arkadaşları ve ailesi Tokbaş için adalet istedi. Dün Tokbaş’ın cenazesi toprağa verilirken Tokbaş’ın babası Murat Tokbaş, “Yaklaşık 1,5 aylık bir arkadaşlıkları vardı. Katil, kızımın odasına nasıl girdi ve neler yaşandı bilmiyoruz. Yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Kızını kaybetmiş bir baba olarak, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Tokbaş’ın arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Koronavirüs testi pozitif çıkan genç kadının cenazesi önlemler altında toprağa verildi.

Gizlilik kararı niye var?

Dosyadaki gizlilik kararına tepki gösteren Tuba Tokbaş’ın eski ev arkadaşı Dilan İpek, BirGün’e konuştu. Pamukkale Üniversitesi tarih bölümü öğrencisi Dilan İpek, dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. İpek, şunları dile getirdi:

“Bir arkadaşımız ifadeye gitti. Polislere katilin ne dediğini öğrenmek istediğini söylemiş. Katil, cinayetten sonra bu arkadaşımızın evine gidiyor. Ancak katil polise verdiği ifadesinde bunu söylememiş.”

“Dosyada ne var bilmiyoruz”

“Katilin ifadesinde ne söylediğini bilmek istiyoruz” diyen İpek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gizlilik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Hemen gizlilik kararı getiriliyor ve dosyaya dair hiçbir şey açıklanmıyor. Biz erkeği tanımıyorduk. Sık sık tartıştıklarını biliyoruz. En son cinayetin işlendiği gün Tuba’yı darp etmiş ve öldürmüş.”

Tokbaş’ın kadın mücadelesine verdiği destekten de bahseden İpek, “Tuba aslında sakin ve çok nahif bir kadındı. Yetenekli ve üretken, araştıran sürekli çalışan bir kadındı. Üniversitede okurken aynı zamanda çalışmak zorundaydı. Çok üzgün ve aynı zamanda çok öfkeliyiz. Kadınlar olarak tüm kadın katliamlarının peşinde olduğumuz gibi bunun da peşinde olacağız. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.