"Erasmus programlarının devamı için özel çaba gösterin"

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, Erasmus değişim programı için Türkiye’ye gelen ve Avrupa ülkelerine Türkiye’den giden öğrenci sayılarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan sıkıntılara da değinen Yücel, "Üniversitelerin bütün bağlantılarını ve imkânlarını kullanarak Erasmus programlarının genişleyerek devamı için özel bir çaba göstermelerini beklediklerini" ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa ile ilişkiler için “16 Nisan’dan sonra sürprizle karşılaşabilirsiniz” ve “Gerekirse o konuda da referandum yaparız” açıklamalarını yapsa da hükümetin, Erasmus öğrenci değişim programlarının yeniden canlandırılması için talimat verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Üniversitelerarası Kurul’un son toplantısında “Erasmus Plus Programı Kapsamında Ülkemize Gelen Öğrenciler” başlıklı bir sunum yapıldı.

Sunumu yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, Erasmus değişim programı için Türkiye’ye gelen ve Avrupa ülkelerine Türkiye’den giden öğrenci sayılarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, 2014- 2015 eğitim öğretim yılında, program kapsamında yurtdışına 14 bin 708 Türk öğrenci gönderildi. Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı ise 7 bin 950 olarak belirlendi. Yücel’in, aradaki farkın kapandığını, Türkiye’nin AB tarafından sağlanan fonlar ve imkânları kullanma konusunda elindeki bütün imkânları kullanması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yücel, 15 Temmuz 2016 sonrası dönemde Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan sıkıntıların Erasmus Plus programını olumsuz etkilemeye başladığını anlattı. Gelen öğrenci sayısının azalmasının yanında gönderilecek öğrencilere yönelik iptallerin de söz konusu olmaya başladığı ifade edildi. Müsteşar Yardımcısı Yücel’in, “Üniversitelerin bütün bağlantılarını ve imkânlarını kullanarak Erasmus programlarının genişleyerek devamı için özel bir çaba göstermelerini beklediklerini, gelen öğrenci sayısının azalması ve sözleşme iptallerinin güvenlik endişesi, Türkiye hakkında yaratılan olumsuz algı ve karşı tavır sebeplerinden kaynaklandığını, üniversitelerin bu yanlış algı ve karşı tavrı değiştirmeye yönelik çabalar göstermeleri gerektiğini” söylediği belirtildi.