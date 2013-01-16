Erasmus öğrencisi Sevim Sevimli'nin 21 yıl hapsi istendi

Fransa’dan öğrenci değişim programı (Erasmus) kapsamında Eskişehir’e gelen ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 21 yaşındaki Sevil Sevimli ve 5 arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savcının 21 yıla kadar hapis cezası istediği Sevimli hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Hem Türk hem Fransız vatandaşı olan ve Fransa’da üniversitede okuyan Sevil Sevimli, öğrenci değişim programı kapsamında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde son sınıf eğitimini tamamlamak için geçen yıl Ağustos ayında Eskişehir’e geldi. Sevil Sevimli, 9 Mayıs 2012 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlendiği 'DHKP-C Operasyonu' kapsamında gözaltına alındı. Sevimli, bir gün sonra 'Örgüt üyesi olmak', '1 Mayıs mitingine katılmak', 'Grup Yorum konseri izlemek' ve 'Parasız eğitim yazılı pankartı açmak' suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Uygulamaya konulan 3’üncü yargı paketi kapsamında 7 Ağustos günü tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi’nden tahliye edilen Sevimli’nin dosyası, Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulmasıyla Ankara’dan Bursa’ya gönderildi. Bursa Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından tutuksuz olarak yargılanan Sevil Sevimli, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Bugün(16 Ocak 2013) görülen duruşmayı Fransa’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Francoise Pontois, Fransız Fahri Konsolosu Mehmet Erbak, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Fransız Komünist Partisi (PCF) delegasyon üye ve sorumlusu Dominique Torre ile çok sayıda Fransız gazeteci takip etti.

Tutuksuz sanıklardan yalnızca Sevil Sevimli’nin katıldığı duruşmada mütalaasını veren savcı Sevil Sevimli, Burcu Akın, Ceren Cevahir, Kezban Yıldırım ve Seren Özçelik’in 'Silahlı örgüt üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından toplam 21 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca diğer tutuksuz sanık Mustafa Erdal Harman’ın üzerine atılı suçlar hakkında inandırıcı delil bulunamadığından beraatını istedi.

Duruşmada söz alan Sevil Sevimli’nin Avukatı İnayet Aksu, müvekkilinin eğitiminin devam etmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılarak onu mağdur etmeyecek bir başka adli kontrol kararı verilmesini talep etti. Mahkeme sanıklar hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının, henüz şartlarda herhangi bir değişiklik olmamasını göz önüne alarak devamına hükmetti.

Duruşma çıkışında konuşan Sevil Sevimli ailesiyle birlikte Fransa’da oturduğunu ve yüksek lisansa hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Evet ben solcuyum, sosyalistim. Bunu kaçınmadan söylüyorum. Kaçınacak da bir şey yok. Bu benim düşüncem. Eşitliği ve demokrasiyi savunuyorum. Bugün sadece bana değil, birçok gence terörist deniliyor. Sırf Grup Yorum konserine gittiğimiz için bize 'terörist' deniliyor ama, biz gerçek teröristlerin kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Halkı yoksul eden, halkı ezen, sömürenler... Asıl teröristler onlardır."

Sevil Sevimli’nin Avukatı İnayet Aksu da müvekkili hakkında toplam 22 yıldan fazla hapis cezası istendiğini ifade ederek, "Müvekkilimin daha önce örgüt yöneticisi olduğu iddianamede belirtiliyordu. Fakat bugün savcı müvekkilimin örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti" diye konuştu.

Karar aşamasına gelen duruşma, sanık ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için 15 Şubat 2013 tarihine ertelendi.