Eran Zahavi transferinde mutlu son çok yakın

Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde sona geldi. Tarafların anlaşma sağladığı ve Zahavi'nin 2022 yılına kadar süren bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

İtalyan medyasından ünlü muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe Eran Zahavi transferinde sona geldi.

İsrailli forvetin sarı-lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı ve 2022'ye kadar süren bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Sözleşmede 1 senelik de opsiyon olacağı bilgisi verildi. Schira, Zahavi'nin Vedat Muriqi'nin geleceğini ve Kosovalı forvetin de Lazio'yla 5 senelik bir kontrata imza atacağını da yazdı.

Zahavi, Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou R&F forması giyiyor.