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Er ve erbaşların muhtaç ailelerine mali destek verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin: Muhtaç er ve erbaş ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararı verdik. Bununla alakalı da 60 bin aile müracaat etti

12 Temmuz 2013 05:29

TBMM Genel Kurulu'nda, "torba kanun" teklifi üzerindeki görüşmeler devam ederken CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, bedeli askerlik uygulamasından elde edilen kaynağın ne kadarının, bu konudaki kanunda belirtildiği gibi şehit yakınları, gaziler ve engelilere verildiği sorusunu yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bedelli askerlik uygulamasından şu ana kadar yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira kaynak sağlandığını, bu paradan kanunda belirtilenlere yaklaşık 170 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.
Şahin, er ve erbaşların muhtaç ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararı verdiklerini, bu kapsamda 60 bin ailenin müracaat ettiğini bildirdi. 
Aynı kanun kapsamındaki istihdam konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Şahin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, şehit yakınları ve gazilerle ilgili daire başkanlığına gelen bütün taleplerin değerlendirildiğini, Bakanlık olarak konuyu takip ettiklerini ve çalışmaların hızlanması için gerekli hukuki altyapıyı da oluşturduklarını dile getirdi.

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