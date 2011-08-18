Er ve Erbaşlar operasyon görevine gitmeyecek

T24

MİT ve emniyet istihbaratı

Bu tedbirler, profesyonel askerlerin mücadelede katkısının arttırılması, MİT ve Emniyetin istihbarat personeli, teknk araç ve gereçle Güneydoğu'yu takviye etmesi ve Yardımcı İstihbarat elemanı ile bunlara verilen ödeneklerinin arttırılması olarak planlandı.Sınır karakolları ile seyyar konuşlu birlikler de uzman erbaşlarca takviye edilecek.Alınan kararların başında terörle mücadelede mümkün olduğunca profesyonel birliklerin kullanılması hedefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir süredir çalışmaları süren profesyonel ordu ve konsept değişikliği devam ediyor. Ordunun yapısı ve çalışma sistemini değiştirmeye yönelik adımlar atılıyor.Yapılandırma çalışmaları çerçevesinde er ve erbaşlara bazı birliklerde operasyon görevi verilmiyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma özel harekât taburları, 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, Sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve Destek unsurları tamamen profesyonellerden oluşacak. Böylelikle terörle mücadeleyi uzman çavuş, astsubay ve subaylar ile sadece komando eğitim alan erbaşlar yürütecek.Terörle mücadele edecek personelin Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanlığında eğitim hızlandırılacak. Güneydoğu'da iç güvenlik harekat bölgesindeki komando birliklerine de artık yedek subay gönderilmiyor.MİT ve Emniyet istihbaratının, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki personel sayısını da takviye etmesi benimsendi. Teknik araç gereç takviyesi de yapılacak. MİT'in Diyarbakır Bölge Başkanlığı ile bu bölgeye bağlı illerin yanı sıra, ilçeler de yeni personelle takviye edilecek. Gerekirse, geçici görevliler de bölgeye gönderilecek.Emniyet İstihbaratı da bölgedeki kadrolarını arttıracak. Hiç bir il istihbarat şubesi vekaleten yöneltmeyecek ve tüm istihbarat şube müdürleri asil olacak. Emniyet İstihbaratı için çalışan Yardımcı istihbarat elemanlarının da ödenekleri de arttırılacak. Daha önce OHAL Bölge Valilerinin emrinde olan örtülü ödenek, istihbarat hizmetlerinde kullanılmak üzere, il Valileri için de arttırılacak.