Er Uğur Kantar’ın ölümüne ilişkin gerekçeli karar: Disko’da sistematik işkence var

Girne Askeri Mahkemesi, disiplin koğuşunda er Uğur Kantar’ın işkence sonucu ölümü ile ilgili davanın gerekçeli kararında “sistematik işkence” tespiti yaptı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Sanıkların eylemlerinin askerlik onuru ve silah arkadaşlığı ruhuna ters olduğunu vurgulayan askeri mahkeme, diğer tutuklu askerlere yapılan işkence nedeniyle verilen hapis cezalarının ertelenmemesini “TSK bakış açısını olumsuz etkileme” olarak açıkladı.

Davaya bakan Girne Askeri Mahkemesi, disiplin koğuşunda görevli gardiyanlar Ayhan Arslan ve Fırat Keser’e “işkenceyle öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca sanık Arslan’ın diğer mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle kasten yaralama suçundan 105 ay, Sanık Keser’e de aynı suçtan 80 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, cezaevi müdürü astsubay Ayhan Şentürk’e “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve cezayı erteledi. Arslan ve Keser’in, Kantar’a tekme ve tokat ile vurdukları, su ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamasına izin vermedikleri anlatılan kararda, “Eylemlerin müteveffanın cezaevine girdiği andan itibaren uygulanagelen sistematik bir düzen içerisinde tezahür ettiği” belirtildi.