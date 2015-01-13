Er Sevag Balıkçı davası yeniden görülecek

Batman'ın Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda zorunlu askerlik yaparken öldürülen er Sevag Balıkçı’yla ilgili davada dosyanın yeniden ele alınmasına karar verildi.

Demokrat Haber’den Hrant Kasparyan’ın haberine göre, 24 Nisan 2011’de öldürülen Sevag Balıkçı’nın ölümüyle ilgili görülen davanın 20. duruşması Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti dosyanın yeniden ele alınmasına karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 27 Şubat 2015’e erteledi.

Askeri Yargıtay Başkanlığı’nın Balıkçı’nın katil zanlısı Kıvanç Ağaoğlu hakkında verilen dört yıl beş ay 10 gün hapis cezasını bozmasının ardından Ağaoğlu’nun Yargıtay’ın verdiği karara ilişkin ifadesi mahkemeye ulaştı.

Mahkeme heyeti, Askeri Yargıtay’ın bozma ilamı dikkate alarak, Yüzbaşı Murat Yazgan ile Adli Tıp Uzmanı Ersin Annak’ın sonraki duruşmada hazır bulunmasına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda olaya ilişkin daha önce yapılan keşif işlemindeki kamera görüntülerinin duruşmada hazır edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca, Balıkçı’ya ait olan ve adli emanette bulunan tüm malzemelerin incelenmesi için gelecek celse mahkemeye getirilmesine karar verdi.

Balıkçı ailesinin avukatı Cem Halavurt, “Davada, usul işlemleri baştan yapılacak, bilirkişi ve tanıklar yeniden ifadeye çağrılacak ve dinlenecek. İfadeleri yeniden alınacak. Hatta, olayın yaşandığı jandarma karakolunda yeniden keşif yapılması da gündemde” dedi.

Halavurt, olayın görgü tanıklarının yalan ifade vermek suçlamasıyla yargılandıklarını hatırlatarak tanıkların yeniden dinlenmesini talep ettiklerini ifade etti.