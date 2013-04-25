Er İsmail Akça'nın ölümünün perde arkası

'Yetenek Sizsiniz' programına yarışmacı olarak katılan ve oradaki sempatik hareketleri, yaptığı danslarla akıllara kazınan 25 yaşındaki İsmail Akça, Şırnak'ta vatani görevini yaparken, komutanına ait tabancayla geçen aralık ayında vurulup şehit oldu. Akça'nın ölümü için ailesine "intihar" denildi. Er İsmail Akça için, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılması planlanan cenaze töreni, aileye gelen esrarengiz telefon sonrasında ertelendi. Akça'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişinin, olayın intihar ya da kaza olmadığını öne sürmesi üzerine, ailenin başvurusuyla, İsmail Akça'ya İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yeniden otopsi yapıldı. Akça, Kuşadası'nda askeri törenle toprağa verildi.



Üzerinde barut izi yok



Bu arada olayın ardından hem askeri savcılık, ailenin başvurusu üzerine ise sivil savcılık soruşturma başlattı. Bu arada soruşturmada görevlendirilen Tümgeneral Tayyar Süngü de, Kuşadası'na gelerek İsmail Akça'nın babası Asım Akça ve annesi Munire Akça'yı ziyaret edip olayla ilgili bilgi verdi. Olayın ardından, hem Diyarbakır'da, hem de İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde, İsmail Akça'nın üzerinde barut izi bulunmadığı ve yakın atışla intihar ettiği belirlendi.



"Ahh bu silah dolu muydu?"



Bu raporların ulaştığı askeri savcılığın hazırladığı iddianamede İsmail Akça'nın ölümündeki sırrı aydınlatmış oldu. İddianameye göre, İsmail Akça'nın arkadaşlarına, "El bombası olsa da patlatsam, silah olsa da canıma kıysam" gibi sözlerle takıldığı, bu sırada yanlarına gelen Uzman çavuş E.İ.'nin, belindeki beylik tabancasını çıkartarak "Kendini vurur musun?" diyerek Akça'ya uzattığı öğrenildi. Bunun üzerine E.İ.'nin elinden aldığı tabancayı göğsüne dayayarak ateş eden Akça'nın son sözlerinin ise, "Ahh bu silah dolu muydu?" diye olduğu belirlendi.



Uzman çavuşun 10 yıl hapsi istendi



Savcılığın iddianamesinde ayrıca, İsmail Akça'nın intihar ettiğinin saptandığı yer aldı. Akça'nın ölümüne neden olan ve olayın ardından tutuklanıp, itiraz üzerine serbest bırakılan Uzman Çavuş E.İ. ise, Akça'nın kendisini vurabileceğini düşünmediğini, şaka amaçlı tabancayı uzattığını; ancak onun alıp aniden ateş ettiğini ileri sürdü. Uzman Çavuş E.İ. hakkında intihara yönlendirme suçundan, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Babanın itirazı



Savcılığın hazırladığı iddianameye ise baba Asım Akça'dan itiraz geldi. Diyarbakır Askeri savcılığına ulaştırılması istemiyle Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan itirazda, oğlunun hayat dolu bir insan olduğu için intiharı asla düşünecek bir kişi olmadığını söyleyen baba Asım Akça, iddianamenin zanlı uzman çavuşun anlattıkları doğrultusunda hazırlandığını, ayrıca zanlı E.İ.'ye ise, adam öldürmek suçundan dava açılmasını talep ettik.