Er Fevzi Alabay: GATA'da kobay olarak kullanıldım

T24- Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'nde tedavi gördükten sonra 1 aylık hava değişimi izni verilen Şanlıurfalı 21 yaşındaki er Fevzi Alabay, kobay olarak kullanıldığını ve vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale geldiğini öne sürdü.









Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçiliği ve seyyar satıcılık yapan Fevzi Alabay, 5 ay önce vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

Acemi birliğinin ardından İstanbul Metris 47'nci Motorlu Piyade Alayı'nda askerlik yapan Fevzi Alabay'ın 3 ay önce ellerinde şişlik oluştu.

Şişliklerin geçmemesi üzerine Alabay, önce revire, ardından da GATA'ya sevk edildi.

GATA'da tedavisine başlanan Alabay, okur-yazar olmadığı için önüne konulan evrakları imzaladığını ve ardından kobay olarak kullanılmaya başlandığını iddia etti.

"Tıbbi deneylerde kullanıldım"

GATA'da tedavi amaçlı olarak tutulduğu bölümden değişik aralıklarla fizik tedavi servisine götürüldüğünü ve burada tıbbi deneylerde kullanıldığını iddia eden Alabay, şu iddialarda bulundu:

"Askerdeyken ellerimde şişme meydana geldi. Sebebini bilmediğin şişliğin geçeceğini düşündüm, geçmeyince revire çıktım. Burada da teşhis konulamayınca beni GATA'ya sevk ettiler. GATA'da doktorlar şişliğin sinirsel olduğunu söyleyerek beni nöroloji servisine yatırdı. Burada yatarken bana değişik ilaçlar ve iğneler vermeye başladılar. İğne ve ilaçlardan dolayı hiçbir yerim tutmamaya başlayınca fizik tedavi uygulamasına geçeceklerini söylediler.

Beni fizik tedavi için götürdükleri yerde elektro şok uygulamasına tabi tuttular. Her tarafıma kablo bağlayıp elektrik verince şoka giriyordum ve kendimden geçiyordum. Bu deneyler sırasında bir defasında beni 4 gün boyunca bir odaya kilitlediler ve durmadan iğne yaptılar. O sırada geçmişe ait hiçbir şeyi hatırlamıyor ve yürüyemiyordum. Benim gibi kobay olarak kullanılan başka askerler de vardı. Hatta o deneyler sırasında ölen 6 askerin de gece gizlice hastaneden çıkarıldığı söyleniyordu. Eğer ailem beni bulmasa, belki benim sonum da ölen 6 asker gibi olacaktı."

"Vücudunun sağ bölümünü kullanamıyor"

Ailesinin izine ulaşması ile 68 gün kaldığı GATA'da doktorların kendisine 1 aylık hava değişim raporu verdiğini söyleyen Alabay, şu anda vücudunun sağ bölümünü kullanamaz olduğunu söyledi.

Sağ ayağını ve omzunu hareket ettiremediğini, elini ise kısmen kullanabildiğini söyleyen Alabay, "Şu anda tek başıma bir şey yapamıyorum. Annem, babam ya da kardeşlerimin yardımına ihtiyaç duyuyorum. İyileşir miyim bilmiyorum ama raporumun bitmesinin ardından yeniden askere gitmeye korkuyorum" diye konuştu.

Ailesi televizyonda görüp tanıdı!

Alabay ailesi ise, telefon ile ulaşamadıkları çocuklarını; GATA'da bazı askerlerin tanı koyma bahanesiyle beyinlerine yüksek elektromanyetik alan uygulandığı görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla tanıdıklarını söyledi.

Oğlunu davul zurnalar eşliğinde asker ocağına gönderdiğini ancak televizyonda gördüğü görüntüler ile şoke olduğunu söyleyen baba Alabay, "Ben oğlumu sapa sağlam gönderdim ama GATA'da üzerinde ilaç denemesi yapmışlar. Sonrada elektrik vermişler, yapmadıkları bir şey kalmamış. Kobay olarak bir fareye uygulanması gereken yöntemlerin hepsini oğlumun üzerinde denemişler. Şimdi oğlumu yatalak şekilde bana gönderdiler" dedi.

"Çocuğumun bu hale gelmesine sebep olanlar hakkında dava açacağım" diyen baba Alabay, "Bu konunun takipçisiyim ve burada sonuç alamazsam konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım" şeklinde konuştu.