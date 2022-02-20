Epstein'in yakını ve suç ortağı Fransız modellik ajansı sahibi Jean-Luc Brunel, hapishane hücresinde ölü bulundu

Cinsel taciz ve çocuk ismarı suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yakın dostu Fransız modellik ajansı sahibi Jean-Luc Brunel, Paris'teki hücresinde ölü bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, çocuk istismarı ve çocukların seks amaçlı kaçakçılığı suçlarından hapishanede olan 76 yaşındaki Jean-Luc Brunel, hücresinde ölü bulundu.

Brunel, 1977 yılında Karin Models isimli modellik ajansını kıurmuş daha sonra Epstein'le ABD'de bir ajans açmıştı.

Brunel, Epstein hakkında Fransa'da açılan seks kaçakçılığı ve istismar davası kapsamında 2020'de gözaltına alınmıştı. Savcılar, Brunel'in tecavüz, cinsel saldırı ve istismar şüphelisi olduğunu, reşit olmayan kızları Epstein'le tanıştırmış olabileceğini belirtmişti.

ABD'de Jeffrep Epstein, 2019 yılında yargılanmayı beklediği hapishane hücresinde yaşamına yer vermişti.