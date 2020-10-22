Epstein'in suç ortağı olduğu için tutuklanan Ghislaine Maxwell'in ifadesindeki gizlilik kararı kaldırılacak

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra hapishanede hayatını kaybeden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in geçen aylarda tutuklanan suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davacılardan birinin avukatıyla yaptığı konuşmaların yayımlanmasına karar verildi.

AP'nin aktardığına göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein ve Maxwell tarafından çocukken cinsel tacize uğradığını söyleyen Virginia Giuffre'ın avukatı ile Maxwell arasındaki görüşmelere erişimin açılmasına karar verdi. Maxwell'in avukatları, görüşmelerin gizli tutulması için çabalıyordu.

2016 yılında geçtiği belirtilen konuşmalar, Giuffre'ın Maxwell'e karşı açtığı davada kullanıldı.

Epstein geçen sene federal hapishanede hayatını kaybetti. Maxwell ise Haziran ayında Epstein'e suç ortaklığı suçlamasıyla gözaltına alındı.