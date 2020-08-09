Epstein'in suç ortağı Maxwell'in Paris Hilton'u da hedef aldığı iddia edildi

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçları nedeniyle geçen yıl tutuklanan ve cezaevinde yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein ile geçen haftalarda tutuklanan suç ortağı Ghislaine Maxwell'in bir dönem Paris Hilton'u tuzağa düşürmek için hedef aldıkları iddia edildi.

Gazeteci Christopher Mason, yayınlanacak olan Surviving Jeffrey Epstein adlı belgesel dizisinde “Madam” lakaplı 59 yaşındaki Maxwell, Epstein’in suç ağına ABD sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton’u da katmaya çalıştığı iddia etti.

Mason, 2000 yılında bir partide Maxwell’in o dönem 19 yaşında olan Paris Hilton’u ilk kez görüp arkadaşına, “Aman Tanrım bu da kim? Jeffrey için muhteşem biri olabilir. Beni onunla tanıştırın” dediğini aktardı.

Maxwell, Epstein'in istismarda bulunduğu reşit olmayan kızları bulmak ve kendisi de istismar etmekle suçlanıyor.