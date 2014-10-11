Çakmak gazı soluduğu iddia edilen epilepsi hastası ölü bulundu

Adıyaman'da Pirin Çayı kenarındaki tütün tarlasında Abuzer Borazan'ı hareketsiz şekilde görenler durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen, epilepsi hastası Abuzer Borazan'ın cesedi, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

DHA'da Mahir Alan'nın haberine göre, tarlada inceleme yapan polisler, olay yerinde bulunan çakmak gazına el koydu. Soluduğu çakmak gazından öldüğü öne sürülen Borazan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü belirtildi.