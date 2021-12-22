EPGİS Başkanı Aktaş: Akaryakıtta indirim, ÖTV'ye gidecek; zam doğrudan pompaya yansıyacak

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisinin (ÖTV), ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılmasını öngören düzenlemeyle, fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesini amaçlayan eşel mobil uygulaması sona erdi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, "Bu hafta LPG'de litrede 1 TL civarında indirim bekliyoruz. Bu indirim pompaya yansımayacak, devletin ÖTV alacağına gidecek, eğer fazlası olursa bu miktar pompa satış fiyatlarına yansıyacak" dedi.

“Eşel mobil sistemi sonlandırıldı”

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılmasını öngören düzenlemeyi değerlendiren EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, şunları söyledi: "Eşel mobil sistemiyle, devlet akaryakıttaki ÖTV alacağından vazgeçiyor ve 2 Nisan 2020 tarihinde hesaplanan ÖTV tutarı kadar miktar, pompa fiyatına yansıtılmıyordu. Şimdi yeni uygulamayla devlet ÖTV'deki feragat sisteminden vazgeçmiş oldu. Bu fiyatlar 2 Nisan 2020 tarihi itibari ile benzinde 2.53 TL, motorinde 2.05 TL, LPG'de ise ÖTV litrede 1 TL'ydi. Şimdi akaryakıtta gelen tüm indirimler öncelikle ÖTV'nin yerine konması için kullanılacak.

“LPG’de 1 TL’lik indirim ÖTV’ye gidecek”

Örneğin bu hafta LPG'ye 1 TL civarında indirim bekliyorduk. Yarın ve öbür gün benzinde de 2 TL civarlarında indirim bekliyorduk. Ama bu olası indirimler ilk etapta pompaya yansımayacak. Zam geldiğinde de yine aynı şekilde fiyatlar doğrudan pompaya yansıyacak. Aslında devlet artık ÖTV'deki feragatinden vazgeçmiş oldu ve teknik olarak eşel mobil uygulaması sonlandırılmış oldu. 2021 yılında devletin vazgeçiş rakamı 66-67 milyar TL civarındaydı. 2022 yılında tüketimde yüzde 5 civarında artış söz konusu olursa bu da 70 milyar TL'yi geçebileceğini gösteriyor.

“Kâr marjlarımızda asgari ücret artış oranında artış bekliyoruz”

Öte yandan bizim kâr marjlarımızda çok düştü. Şu anda fiyatlar 5 TL de olsa 10 TL de olsa bize maktu olarak verilen rakam 1 TL brüt. Biz bu 1 TL'yi biz dağıtım şirketleri ve bayiler yüzde 55 ve yüzde 45 olarak paylaşıyoruz. Yani bayiler olarak biz 55 kuruşluk brüt marja sahibiz. Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, bizim nakliye ücretlerimizi de çok yukarılara çekti. Temel giderler, personel maaşları ve SGK giderlerimizi karşılayamıyoruz. Bir an önce kâr marjlarımızın en azından asgari ücretin artırıldığı oranda artış talep ediyoruz.”