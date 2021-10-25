EPGİS Başkanı Aktaş: Akaryakıt fiyatlarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü seyir gözüküyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş Dolar/TL kurunun petrol fiyatlarına olan etkisini değerlendirdi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Aktaş, kur artışı devam ettikçe zamlarda bir miktar daha yukarı yönlü seyir göründüğünü söyledi.

Aktaş son birkaç aydan beri yapılan zamlar için şunları söyledi:

“Benzinde eşel mobilin limitinin doldurulmasından sonra yaklaşık 58 kuruşluk bir zam söz konusu olmuş oldu. LPG’de toplamda 1 lira 25 kuruşluk zam söz konusu, motorinde de 87 kuruşluk bir zam söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar maalesef ki ürün fiyatlarının artışı devam ederse, yurt içinde döviz kurunda herhangi bir gerileme olmazsa bir miktar daha yukarı seyir görünüyor”

“Eşel mobil olmasa, bu zamlardan sonra benzinin litresi 11 liralarda olacaktı” diyen Aktaş, “Benzinde 2 lira 53 kuruş olarak devletin feragati söz konusu. Eğer bu feragat olmasaydı şu an 11,5'lar da olurdu" dedi.