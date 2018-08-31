EPGİS: Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. EPGİS, yarından (1 Eylül) itibaren fuel oile 17 kuruş, gaz yağına 21 kuruş, kalorifer yakıtında 20 kuruş zamlanacağını açıkladı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 01/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 20, Fuel Oil’de 17, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 15, Gaz yağında 21 kuruş"