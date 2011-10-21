-EPDK'dan motorin fiyatlarına ilişkin karar ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıda, piyasada kullanılan katkılı motorin fiyatlarının motorine yakınlaştırılmasına istedi. EPDK Başkanı Hasan Köktaş imzasıyla dağıtıcı şirketlere gönderilen yazıda, Türkiye petrol piyasasında fiyatların Petrol Piyasası Kanunun 10. maddesinin, ''rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir'' hükmüne göre belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Akaryakıt lisansı sahiplerinin belirlediği fiyatların yakından izlendiği, gerekli görülmesi halinde ''taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurumun yetkili olduğu'' belirtilen yazıda akaryakıt dağıtım şirketlerine şu uyarıda bulunuldu: ''Motorin (diğer) miktarının, toplam motorin türleri satışının yaklaşık olarak yarısına yaklaştığı, motorin ve motorin (diğer) fiyat bildirimleri arasındaki farkın belirgin olarak arttığı, motorin ve motorin (diğer) olarak iki alt kategoride bildirilen motorin fiyatları ile kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 95 oktan (diğer) olarak iki alt kategoride bildirilen kurşunsuz benzin 95 oktan fiyatlarının kanunda yer verilen kriter olan en yakın erişilebilir dünya serbest piyasası fiyatlarının üzerinde olduğu görülmüştür. Petrol Piyasası Dairesinin 22 Nisan 2011 tarihli yazısı ile dağıtıcı lisansı sahiplerinin (diğer) olarak fiyatını bildirdikleri ürünlere ilişkin bilgiler istenmiş olup, Kurumumuza ulaşan cevabi yazılardaki hususların yukarıda belirtilen fiyat farklarını açıklamaktan uzak olduğu da görülmüştür.'' Yazıda, 2011 Eylül ayında ilan edilen son 1 aylık verilere göre bahse konu AB üyesi ülkelerdeki fiyatların ortalamasından elde edilen brüt marj toplamı kurşunsuz benzin 95 oktan ve motorin için 38 kuruş/litre olduğu belirtilerek, şirketlerin fiyatlarını 26 Ekim 2011 tarihine kadar yeniden değerlendirmeleri istenildi. EPDK yetkilileri, ayın 26'sına kadar dağıtıcı şirketlerden fiyatların düşürülmesini beklediklerini belirtirken, eğer düzeltilmezse konu Kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlayacağını bildirdiler. Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) Başkanı Fikret Öztürk, EPDK'nın dağıtım şirketlerine, dağıtım marjları ile ilgili olarak gönderdiği uyarı yazısını genel anlamda olumlu karşıladığını söyledi. -PÜİS Başkanı Alkan- Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı Muhsin Alkan ise EPDK'nın söz konusu kararının ana dağıtıcı bayilerini ilgilendirdiğini, akaryakıt şirketleriyle direk bir ilgisinin olmadığını söyledi. -PETDER Genel Sekreteri Metin- Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Erol Metin da tüketicinin tercihlerine sunulan ürün çeşitlerinin korunması gerektiğini belirterek, ''Tüketici isterse katkısız ürünü alır, isterse katkılı ürünü olur. Avrupa ülkelerinde de tüketicilere birçok çeşit sunuluyor'' dedi.