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EPDK'dan elektrik şirketlerine seçim uyarısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde programlı elektrik kesintilerini ertelemeleri uyarısında bulundu

07 Ağustos 2014 21:59

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),  elektrik dağıtım şirketlerini seçimlerdeelektrik için tam mesai yapmaları ve programlı elektrik kesintilerini ertelemeleri yönünde uyardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, EPDKTürkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketine gönderdiği yazıda, seçimlerin yapılacağı 10 Ağustos Pazar günü daha önceden programlanmış tüm elektrik kesintilerinin ertelenmesini ve oluşabilecek arızalara karşı mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi için hazırlıklı olunmasını istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde elektrik tedariği açısından sunulan hizmetin aksatılmaması, planlı kesintilerin seçim süresince yapılmaması ve olası arızalara mümkün olan en kısa sürede ekiplerce müdahale edilmesi konularında tüm Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin uyarıldığını belirtti.

Yılmaz, "Enerji sektörü açısından seçim güvenliğini sağlama noktasında tüm tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

 

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