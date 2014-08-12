EPDK'dan 16 elektrik üretim lisansına iptal

Enerji projelerinin hızlandırılması ve gerçek yatırımcıların önünü açmayı hedefleyen yeni uygulama ilk sonuçlarını verdi. EPDK, süresi içinde gerekli iş ve işlemleri tamamlayamayan şirketlerden 16’sının lisansını iptal etti. Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın haberine göre, lisans iptaline konu projelerden 6’sini rüzgâr, 9’unu ise hidroelektrik santrali oluşturuyor. Lisanslardan biri de Kartepe’ye kurulması planlanan biyogaza dayalı elektrik üretim tesisine ait. Lisansı iptal edilen 6 HES projesinin öngörülen kurulu gücü 244 MW olarak hesaplandı. 9 adet HES projesinin planlanan kurulu gücü ise yaklaşık 100 MW’yi buluyor.

30 milyon lira teminat yandı

İptal edilen lisanslar için daha önce yatırılmış teminatlar da yandı. Enerji Günlüğü’nün yaptığı hesaplamalara göre, söz konusu lisanslar için yatırılan teminat tutarı 30 milyon liranın üzerinde. Bazı lisans sahipleri, hukuki yollara başvurmaya hazırlanırken, kimi şirketlerin projelerden vazgeçeceği öğrenildi.

TÜREB: Sektöre zarar verebilir

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, pek çok enerji yatırımcının elinde olmayan nedenlerle iptal riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. İlgili düzenlemenin gerçek yatırımcıları heveslendirmeyi hedeflediğini anlatan Ataseven, “Gerçek yatırımcıyı iyi ayırt etmek, ona göre değerlendirme yapmak lazım. Yoksa bu iptaller devam ederse sektör için sıkıntı yaratacaktır” diye konuştu. Bu sorunun çözümü için Meclis’te Enerji Komisyonu’ndaki tasarının bir an önce yasalaştırılmasını isteyen Ataseven şöyle dedi: “Kâğıt üzerinde gerçekleşme yüzdesi küçük olup fiiliyatta gerçekleşme yüzdesi yüksek bazı projeler de var. Bazı izin süreçleri 8-10 ay zaman alıyor. Bir izin alıyorsunuz gerçekleşme yüzdeniz birden hızla yukarı çıkabiliyor. Bunu da değerlendirmede dikkate almak lazım.”

Boydak’tan iptale itiraz

Boydak Holding şirketi Boydak Enerji, sahibi olduğu Sibel RES’in lisansının iptaliyle ilgili bugüne kadar herhangi bir resmi bildirim almadığını duyurdu. Açıklamada “Tarafımızdan kaynaklanmayan ve bazı kamu kurumlarında yaşanan idari süreçlerdeki gecikmeler dolayısıyla projemiz arzu ettiğimiz hızda ilerleyememektedir” denildi. Boydak Enerji, projenin tamamlanarak enerji sektörüne kazandırılması için ilgili lisans iptalinin tebliğ edilmesinden sonra tüm idari ve yasal haklarını takip edeceğini bildirdi.