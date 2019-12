-EPDK'DAN 12 ŞİRKETE PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), düzenlemelere aykırı uygulamaları nedeniyle 12 şirkete, 10 bin lira ile 308 bin 198 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verdi. Kurul, mevzuata aykırı uygulamaları nedeniyle, 7 şirketten de savunma istedi. Bu şirketlerin 15 gün içinde savunmalarını EPDK'ya göndermeleri gerekiyor. EPDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarına göre, denetimler ve analizler sonucunda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermediği, ulusal marker seviyesinin ''geçersiz'' çıktığı belirlenen akaryakıt ikmal eden İstanbul-Bahçelievler'de Endopet Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliye İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 134 bin 400 lira idari para cezası uygulanacak. Kurul, aynı gerekçelerle, Kırıkkale-Keskin'de faaliyet gösteren Fatih Gümüş'e 120 bin lira idari para cezası verdi. Para cezaları 60 gün içinde EPDK'nın hesabına yatırılabilecek veya aynı sürede karara karşı dava açılabilecek. EPDK'nın, mevzuata aykırı uygulamaları nedeniyle idari para cezası uyguladığı diğer firmalar ve ceza tutarları şöyle: ''-Polat Kasabası-Malatya'da LPG piyasasında faaliyet gösteren Görece İnşaat Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Katı Yakıt Doğalgaz Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne 50 bin lira idari para cezası. -Yenimahalle-Ankara'da kurulu tesiste lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gösterdiği tespit edilen Arif Altan-Aybar Otogaz'a 2010 yılı için 286 bin 160 lira idari para cezası. -As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ''gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması'' nedeniyle 2010 yılı için 686 bin 784 lira tutarında idari para cezası verilmesine ve bu cezanın ilgili yasa uyarınca 137 bin 356 lira olarak uygulanmasına karar verildi. -Siteler-Ankara'da lisanssız bayilik faaliyeti gösterdiği tespit edilen Yusuf Doğan-Gözde Otogaz'a 2011 yılı için belirlenen 308 bin 194 lira tutarında idari para cezası. -Ören/İzmir'de faaliyet gösteren Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne; sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt temin etmesi nedeniyle 120 bin lira tutarında idari para cezası. -Küçükçekmece/İstanbul'da faaliyet gösteren İstanbul Havacılık Tic. Ltd. Şti'ne, sözleşme dışı bayilere akaryakıt vermesi nedeniyle 250 bin lira tutarında idari para cezası. -Kemalpaşa/İzmir adresinde faaliyet gösteren Adil Çetin Akaryakıt İnşaat Nakliyat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne, otogaz istasyonunda, LPG tüpü dolumuna yarayan aparat vasıtasıyla tüp dolumu yapması nedeniyle 250 bin lira tutarında idari para cezası. -Kirazlı-İzmir'de faaliyet gösteren Kurtbey Petrol Ürünleri Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne, lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle 50 bin lira idari para cezası. -Yahşiyan/Kırıkkale'de faaliyet gösteren Kaplanlar Petrol Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat Nakliye İmalat Ticaret Limited Şirketi'ne, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürünler ikmal etmesi, ulusal marker seviyesinin ''geçersiz'' çıkması nedeniyle 134 bin 400 lira idari para cezası. -Vezirhan Beldesi-Bilecik'te faaliyet gösteren Vatansever Petrol Nakliye Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne, istasyonunda vaziyet planında yer almayan tank bulundurması nedeniyle 10 bin lira idari para cezası.''